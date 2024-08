Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda nella settimana che va dall'1 al 7 settembre 2024 rivelano che Deacon andrà a far visita a Sheila in carcere per chiederle perdono. Bill Spencer, invece, chiederà a Katie di tornare insieme a lui mentre R.J. farà ritorno a Los Angeles per la gioia di Brooke e Ridge.

Deacon chiede perdono a Sheila con le lacrime agli occhi

La nuova settimana di programmazione ripartirà dal momento in cui Deacon non riuscirà a fare a meno di pensare a Sheila, visto che sarà ancora innamorato di lei. L'uomo, però, dovrà nascondere i suoi sentimenti, soprattutto a Hope, visto che la figlia è all'oscuro che il padre e Sheila hanno avuto una relazione clandestina.

Nel frattempo, la madre naturale di Finn riceverà in carcere la visita di Bill e Taylor, i quali le rinfacceranno tutto il male fatto a loro e alle loro famiglie in passato. Subito dopo, sarà Deacon a raggiungere Sheila e lo farà per chiederle perdono per aver contribuito alla sua cattura. Il padre di Hope avrà le lacrime agli occhi mentre le chiederà scusa e ricorderà con lei i bei momenti passati insieme. Alla fine Sharpe ammetterà di amarla ancora. Sheila dal canto suo, non serberà rancore all'uomo ed anzi gli farà capire che i sentimenti che lui prova per lei sono ricambiati.

Bill chiede a Katie di tornare insieme a lui, R.J. torna a Los Angeles

Nel frattempo alla Forrester, Carter chiederà a Katie cosa prova per Bill dopo aver saputo che l'ex marito ha contribuito ad assicurare Sheila alla giustizia.

Carter cercherà poi di far capire alla minore delle sorelle Logan che Bill non è l'uomo che fa per lei. Proprio mentre staranno parlando del magnate, Spencer irromperà in ufficio e chiederà a Katie di tornare insieme a lui come coppia. Cosa risponderà Katie? In attesa di scoprirlo, le anticipazioni rivelano che in Beautiful farà il suo ritorno R.J., il figlio di Ridge e Brooke.

Il ragazzo sembrerà avere tutte le intenzioni di trattenersi a lungo in città e questo renderà felici non solo i genitori ma anche Hope. Thomas, invece, sarà titubante, visto che i rapporti tra lui e R.J. non saranno dei migliori.

Il punto sul personaggio di Deacon

Interpretato dall'attore Sean Kanan, il personaggio di Deacon Sharpe è apparso per la prima volta nella soap Tv americana nel lontano 2000.

Ha sposato Bridget per vendicarsi della famiglia Forrester, salvo poi cominciare a provare dei reali sentimenti per lei. Peccato che Deacon, di lì a breve, tradirà la giovane sposa con la madre di lei: Brooke. Da questa relazione clandestina nascerà Hope. Deacon lascerà la serie più di una volta nel corso degli anni. Nel 2021 è tornato ad essere protagonista delle vicende di casa Forrester.