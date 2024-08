Negli episodi di Beautiful in onda dall'1 al 7 settembre, Bill confesserà i suoi sentimenti a Katie e le chiederà di tornare insieme [VIDEO], anche se Carter non sarà d'accordo. Inoltre R.J. tornerà in città e Thomas sarà preoccupato visto che è stato lui la causa della separazione di Ridge e Brooke, al contrario di Hope che sarà contento di riabbracciarlo.

Taylor invece andrà in carcere da Sheila e le esternerà tutto il male che ha fatto alla sua famiglia, mentre Deacon spiegherà alla criminale di averla tradita per proteggere Hope.

Steffy commossa dal regalo di Finnegan

Steffy si emozionerà quando Finnegan farà installare, nella torretta della loro abitazione, delle campane simili a quelle presenti a Montecarlo quando si sono riabbracciati. Intanto Hope sarà orgogliosa di Deacon, soprattutto per l'aiuto determinante che ha dato per fare arrestare Sheila. L'uomo si troverà in imbarazzo con la figlia, in quanto sarà all'oscuro del rapporto stretto che ha avuto con la criminale e proverà pietà per lei visto che dovrà passare tutta la vita in carcere.

Nel frattempo Bill si recherà alla Forrester e si proporrà di accompagnare Taylor in prigione per incontrare l'anziana Carter. Inizialmente Hayes si mostrerà titubante, ma successivamente accetterà e di fronte alla sua nemica le esporrà tutto il male che ha fatto alla sua famiglia nel corso degli anni.

Sheila non rimarrà impassibile, ma anzi farà presente che non ha alcuna intenzione di arrendersi. Spencer invece chiederà a Katie di tornare insieme, anche se Carter è d'accordo.

Deacon ribadisce a Sheila di amarla

Hope e Brooke saranno piacevolmente sorprese del cambiamento di Deacon che oltre ad occuparsi del locale, si è rivelato decisivo nella cattura di Sheila.

Le due donne però non sapranno che proprio in quel momento Sharpe si è recato in prigione per incontrare l'anziana Carter, alla quale spiegherà di amarla molto e di averla tradita solo per proteggere la figlia. La criminale comprenderà le sue ragioni, lo manderà via pur ammettendo di ricambiare i suoi sentimenti.

Nel frattempo R.J.

tornerà in città e dichiarerà il proposito di fermarsi per molto tempo. In tutto questo Thomas dirà a Taylor di non avere più alcuna ossessione verso Hope e ammetterà di essere preoccupato per il ritorno del giovane Forrester, al contrario della bella Logan che sarà felice di riabbracciare il fratello.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Brooke aveva rifiutato di uscire con Hollins in quanto non aveva voglia di incontrarlo. Inoltre Steffy ha rassicurato Liam che tra Hope e Thomas c'è solo un rapporto di tipo professionale, anche se la giovane Logan ha continuato ad avere delle fantasie sullo stilista.

Ridge invece ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Steffy, la quale ha approfittato della giornata per rivivere i bei momenti passati con Liam per crescere al meglio Kelly e soprattutto l'istante in cui ha potuto rivedere Finnegan a Montecarlo.