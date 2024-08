Negli episodi de La Promessa in onda dall'1 al 6 settembre, Valentin farà prigioniera Maria in una grotta e nemmeno in punto di morte non dirà a Jana dove ha nascosto la ragazza. Funes si attiverà per trovarla, ma non nasconderà la propria preoccupazione sulla sua sorte.

Inoltre Leonor si infurierà dopo avere scoperto la relazione tra Curro e Martina, il tutto mentre Manuel ripudierà Jimena di fronte a Alonso e Cruz.

Valentin ucciso da una guardia di Funes

Romulo informerà Salvador che tornerà ad essere un semplice valletto, almeno fino a quando non sarà trovata Maria.

Quest'ultima sarà prigioniera di Valentin, il quale di fronte agli altri si mostrerà preoccupato per le sorti della cameriera. Simona però informerà i colleghi che potrebbe essere coinvolto nella sua scomparsa e Valentin scapperà via, ma una guardia del sergente Funes lo ucciderà. Prima di morire il giovane non dirà a Jana dove ha nascosto Maria e Simona si sentirà in colpa per averlo accolto nella tenuta. Cruz invece non tollererà più il caos e chiederà a Pia di trovare un'altra domestica, ma lei si rifiuterà.

Nel frattempo Catalina penserà di creare delle salse da aggiungere alla marmellata e Lope le suggerirà quella al pomodoro grigliato alle erbe. Pelayo non appena apprenderà la novità si mostrerà scettico e il motivo dipenderà dalla notizia ricevuta da Jeronimo che Cavendish presto giungerà alla tenuta, ma dopo darà il suo benestare.

In tutto questo Leonor sarà infuriata dopo aver scoperto che Martina e Curro hanno una relazione.

Lope fa nascondere Vera nel soffitto della tenuta

Jana confesserà a Curro che Diego è il figlio del Barone de Linaja, ma gli dirà di mantenere il riserbo. Intanto Cavendish presserà affinché lo scambio di denaro e armi si tenga nella tenuta e Pelayo allora si rivolgerà ad Alonso, il quale impedirà all'inglese di tornare nel palazzo.

Inoltre Manuel accuserà i genitori di averlo fatto sposare con una donna che non solo l'ha ingannato, ma ha anche tentato di uccidere sua sorella. Teresa invece rivelerà a Feliciano di amarlo.

Nel frattempo Maria si troverà senza acqua e cibo nella grotta e Abel dopo aver analizzato il corpo di Valentin, comunicherà agli inquirenti che è entrato in contatto con le ortiche.

Funes informerà tutti che è stata individuata un'area dove potrebbe essere la giovane Fernandez, anche se temerà che possa avere fatto una brutta fine. In tutto questo le salse proposte da Catalina saranno un grande successo e la ragazza rimprovererà Margarita e Lorenzo per il comportamento tenuto verso il conte.

Intanto Lope conoscerà Vera, una ragazza in fuga dal padre, e la farà nascondere nella soffitta della tenuta.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Cruz e Lorenzo si sono infuriati dopo che Manuel ha ceduto a Curro il titolo di Barone de Linaja. Inoltre Abel ha informato Jana di essere al corrente della sua relazione con Manuel.

Mauro invece ha salutato i suoi colleghi visto che è stato nominato nuovo maggiordomo dei Muniz, il tutto mentre Margarita e Lorenzo hanno avviato delle indagini sul conto di Pelayo.