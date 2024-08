Cambio programmazione sulle reti Rai a settembre dove si assisterà alla messa in onda della nuova fiction dal titolo I leoni di Sicilia che avrà come protagonista Miriam Leone. La nuova serie andrà in onda in prima visione assoluta in chiaro a partire dal 10 settembre mentre in daytime si arriverà alla conclusione di Camper.

La trasmissione estiva del mezzogiorno di Rai 1 lascerà spazio al ritorno di Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno, in programma dal 9 settembre in poi.

I leoni di Sicilia debutta in prima serata: cambio programmazione Rai settembre

La nuova programmazione Rai di settembre prevede il debutto di una fiction in costume dal titolo I leoni di Sicilia, visibile già in streaming su Disney+.

I vertici della tv di Stato hanno scelto di acquistare questo prodotto per poter trasmetterlo nella fascia serata della rete ammiraglia durante la stagione autunnale: il debutto è previsto a partire da martedì 10 settembre.

Al centro delle trame ci saranno le vicende della saga dei Florio: nel cast figura la presenza di Miriam Leone e Michele Riondino, entrambi amatissimi dal pubblico della tv di Stato.

Una sfida auditel che non si preannuncia facilissima per questa nuova fiction, dato che si ritroverà a dover sfidarsi con l'edizione autunnale di Temptation Island. Il reality show delle tentazioni tornerà in onda proprio dal 10 settembre, con un nuovo cast di coppie che si metteranno alla prova in Sardegna per capire se quello che provano nei confronti di rispettivi partner è vero amore oppure no.

Stop per Camper nel daytime di Rai 1: torna Antonella Clerici

Per quanto riguarda il daytime, invece, si assisterà allo stop della trasmissione Camper attualmente condotta da Marcello Masi.

Il programma in onda nello slot orario che va dalle 12 alle 13:30 circa saluterà il suo pubblico il prossimo venerdì 6 settembre con l'ultima puntata di questa edizione, in onda in diretta su Rai 1.

A partire da lunedì 9 settembre, la timoniera di quello slot orario tornerà a essere Antonella Clerici, pronta a intrattenere il pubblico con È sempre mezzogiorno, il cooking show giunto alla sua quinta edizione di messa in onda.

Buoni ascolti per Camper nel mezzogiorno estivo

Un'edizione fortunata per Camper che, in queste settimane di messa in onda nel palinsesto estivo di Rai 1, ha registrato una media di circa 1,4 milioni di spettatori a puntata pari a uno share compreso tra il 14 e il 17%, con picchi che hanno raggiunto anche il 18% superando la soglia di 1,7 milioni.

Il programma è riuscito a difendersi bene contro le repliche del collaudato Forum che, su Canale 5, ha mantenuto una media del 16-17% di share al giorno.