Endless Love si ferma per due settimane per la pausa estiva e tornerà in onda il 26 agosto. Il pomeriggio di Canale 5 prevede la messa in onda di Beautiful, The Family e La Promessa, seguiti da un film. Secondo le anticipazioni le vicende dei protagonisti si fermeranno con la festa di fidanzamento di Kemal e Asu e bisognerà aspettare per il finale della prima stagione.

Cambia il pomeriggio di Canale 5

Il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche e in vista del Ferragosto ci sarà la sospensione di Endless Love. La soap turca si fermerà a partire dal 12 agosto e il finale della prima stagione slitterà a dopo le vacanze.

Il pubblico potrà seguire le vicende dei protagonisti fino al 9 agosto, quando tutti saranno riuniti per il fidanzamento di Kemal e Asu. In questa occasione, Nihan leggerà la lettera che il suo amato le aveva consegnato mesi prima, raccomandandole di aprirla solo se lui si fosse arreso con lei. Per Nihan sarà un'emozione molto forte, ma le novità non si fermeranno qui. Sarà una giornata decisiva anche per Asu, che cederà al ricatto di Emir e gli consegnerà la pistola con le impronte digitali di Ozan. La festa di fidanzamento sarà molto movimentata e lascerà il pubblico con il fiato sospeso, anche perché al momento dello scambio degli anelli, Nihan avrà un malore a sarà portata in ospedale.

Un finale ricco di imprevisti

Il finale di stagione slitterà a dopo le vacanze. Emir scoprirà che la moglie è incinta di Kemal, ma preferirà tenerle nascosta questa informazione. In un primo momento penserà di farla abortire sedandola, ma poi non riuscirà a farle del male. L'unica soluzione per Emir sarà eliminare Kemal ma alla fine, per una serie di coincidenze, sarà proprio lui ad avere la peggio.

In un duro scontro con il suo rivale, partirà un colpo di pistola ed Emir finirà in ospedale in condizioni gravi. Le vite dei protagonisti cambieranno nel giro di pochi minuti, perché proprio quando Nihan scoprirà di essere incinta e correrà da Kemal, quest'ultimo dovrà affrontare la polizia per aver sparato a Emir. I problemi non finiranno qui, perché nel frattempo Ozan perderà la vita dopo aver scoperto il tradimento di Zeynep e Onder morirà poco dopo per il forte dolore.

Emir non si arrende

La prima stagione si concluderà con un finale amaro e la seconda inizierà con i protagonisti profondamente cambiati. Kemal si troverà in prigione, Nihan sarà a Londra e Vildan sarà con Leyla dopo aver perso metà della sua famiglia. Le carte si rimescoleranno, ma Emir studierà nuovi modi per ricattare sua moglie e costringerla a stare con lui. L'appuntamento è per il 26 agosto con le nuove puntate inedite di Endless Love.