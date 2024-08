Endless Love subirà una breve pausa su Canale 5 e non andrà in onda né nella settimana di Ferragosto né in quella successiva. Dal 12 al 23 agosto le vicende di Nihan e Kemal lasceranno spazio a The Family e La Promessa (di quest'ultima andranno in onda due episodi), che occuperanno lo slot orario che va dalle 14:10 alle 16:55. La normale programmazione riprenderà il 26 agosto.

Endless Love sospesa per due settimane dal 12 al 23 agosto

Cambio di programmazione in casa Mediaset nella settimana di Ferragosto e in quella successiva. Ad andare in pausa sarà Endless Love, una delle serie turche più seguite del palinsesto.

Lo sceneggiato verrà sospeso dal 12 al 23 agosto, probabilmente in vista del calo spettatori previsto durante la parte centrale del mese. In questo modo verrà rinviato a dopo le vacanze il finale della prima stagione.

Niente pausa per le altre soap di Canale 5, che andranno regolarmente in onda anche a cavallo del Ferragosto. Beautiful non subirà nessuna variazione di orario, mentre The Family anticiperà la messa in onda alle 14:10, prendendo anche in parte il posto di Endless Love.

La Promessa si allunga per due settimane

Dal 12 al 23 agosto anche La Promessa anticiperà l'orario di messa in onda alle 15:10, con puntate che dureranno sino alle 16:55. Episodi più lunghi per lo sceneggiato spagnolo, che anche nel periodo estivo riesce a raggiungere picchi del 17% di share.

Per quanto riguarda la programmazione di Rete 4, proseguirà per tutto agosto la pausa di Tempesta d'amore. La soap tedesca riprenderà la messa in onda solamente nel mese di settembre.

Le trame della serie con Kemal e Nihan prima della pausa

Prima della pausa i telespettatori si Canale 5 assisteranno alla festa di fidanzamento di Kemal e Asu, che segnerà un punto di svolta nelle vicende della serie turca.

Kemal ormai ha deciso di voltare pagina chiedendo ad Asu di sposarlo, anche se in realtà non ha mai dimenticato l'amore che prova per Nihan e probabilmente non lo farà mai. Lo si evince dalla lettera che lui farà trovare alla ragazza, in cui ci saranno per lei solo parole d'amore e piene di sentimento. Si capirà che la decisione di sposare un'altra donna è dettata dagli eventi e non da una vera volontà.

Da considerare che Kemal ancora non sa che la sua promessa sposa gli sta tenendo nascosto un segreto non da poco: lei è la sorella misteriosa di Emir. Qualora lo scoprisse, Soydere potrebbe mandare all'aria il fidanzamento.