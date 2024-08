Kemal soffrirà molto in carcere, mentre Nihan subirà l'ennesimo ricatto da Emir nelle puntate di Endless Love dal 2 al 6 settembre. Le anticipazioni spiegano che Emir rapirà la figlia di Nihan per poterla ricattare e per questo la donna non riuscirà a chiarirsi con Kemal neanche quando lui tornerà in libertà. Soydere penserà alla sua vendetta una volta fuori dal carcere e la sua prima vittima sarà Sikti, la guardia che lo ha vessato durante la detenzione.

I difficili giorni in carcere per Kemal

Il suicidio di Ozan desterà diversi sospetti in Hakan che non si accontenterà dei pochi indizi trovati dai suoi colleghi e penserà di andare fino in fondo per scoprire la verità a riguardo.

Nel frattempo Kemal si troverà in carcere e trascorrerà dei giorni davvero bui, tra le vessazioni dei compagni di cella e delle guardie che non lo lasceranno in pace, specialmente Sikti . Soydere, tuttavia, troverà un conforto in Ayhan uno dei detenuti e nella guardia Selhim. Kemal sconterà la sua pena per aver sparato contro Emir, ma dopo tanto dolore potrà tornare in libertà e prendersi le sue rivincite. La notizia della scarcerazione di Kemal arriverà alle orecchie di Nihan che sarà pronta a chiarire con lui e rivelargli che ha una figlia, ma Emir la fermerà con un video della bambina. Kozcuoğlu, infatti, farà rapire la piccola Deniz per ricattare sua moglie e costringerla ancora una volta a stare con lui.

Vedere sua figlia nelle mani di Emir porterà Nihan a cambiare idea e a tacere su tutto.

La vendetta di Kemal

Kemal, intanto, tornerà in libertà e il suo primo obiettivo sarà vendicarsi di Sikti, che è la persona che lo ha fatto soffrire di più. Soydere rapirà la guardia e la porterà in un luogo segreto dove ha preparato una cella come quella in cui lui era in isolamento.

Lo scopo di Kemal sarà tenere prigioniero Sikti in quel posto per fargli provare esattamente le sofferenze che ha dovuto subire lui. Nel frattempo, Zeynep mentirà ai suoi genitori e fingerà di lavorare come baby sitter, ma in realtà si occuperà della piccola Deniz per conto di Emir. La giovane sarà costretta a partecipare alla cena per il ritorno di Kemal e porterà con sé la bambina, ma questo farà andare su tutte le furie Emir.

Nel frattempo, Nihan continuerà disperatamente a cercare Deniz e si rivolgerà ad un investigatore privato, ma Emir anticiperà ogni sua mossa.

La rabbia di Nihan e Kemal

Nelle puntate precedenti di Endless Love, Kemal e Nihan si sono separati definitivamente. Il rancore che la donna ha covato verso il suo ex è dovuto al fatto che lo ritiene responsabile della morte di Ozan e della tragedia che ha colpito la famiglia. Nihan era talmente decisa a chiudere i ponti con Kemal che ha testimoniato contro di lui al processo mettendolo nei guai. In carcere Soydere non ha fatto altro che pensare a Nihan e alla forte delusione ricevuta, ma quando ha appreso da un video che la donna aveva avuto una figlia con Emir ha deciso di archiviare definitivamente la sua storia. Adesso Kemal è concentrato sul suo rapporto con Asu che dovrà ripartire da zero e Nihan è ancora vittima dei ricatti di suo marito ed è costretta a mentire.