Nella puntata della soap tv Endless Love in onda su Canale 5 giovedì 8 agosto Emir svelerà a Nihan che Kemal e Asu stanno per sposarsi. Una notizia che sconvolgerà la figlia di Onder, disperata all'idea che il suo ex stia per rifarsi una vita con un'altra donna. D'altronde per questo dovrà incolpare solo se stessa, visto che è stata proprio lei a scegliere di tornare con Emir per proteggere Ozan e la sua famiglia.

Emir dà un dolore a Nihan e svela: 'Kemal sposerà Asu'

La trama dell'8 agosto riprenderà dal momento in cui Kemal ha chiesto ad Asu di sposarlo, cedendo di fatto alle richieste di Hakki.

Le anticipazioni rivelano che Asu scoprirà che Emir ha ascoltato tutto, dato che si era nascosto in casa sua in attesa di parlarle. Il fratello non vorrà che la sorella abbia il suo lieto fine e la ricatterà.

Sarà disposto a non intralciare il suo sogno di sposare Soydere solo se lei gli consegnerà la pistola che Ozan utilizzò cinque anni prima per uccidere Linda. Kozcouglu inoltre, vorrà sfruttare l'informazione dell'imminente matrimonio tra Kemal e Asu per fare del male a Nihan. L'uomo infatti, informerà la moglie della lieta novella, ben sapendo che per lei sarà un dolore terribile. 'Il tuo ex sta per sposarsi con Asu' le dira infatti Emir, gettando Nihan nella disperazione.

Nihan disperata all'idea che Kemal stia voltando pagina

Nihan non riuscirà a sopportare che il suo ex voglia sposare Asu e, forse per la prima volta, si renderà conto che per loro non potrà mai esserci un futuro. Lui ha deciso di voltare pagina una volta per tutte smettendo di lottare per loro amore. Di questo dovrà incolpare solo se stessa, è stata infatti lei ad aver ceduto al ricatto di Emir per proteggere Ozan dalla galera.

Nel corso delle trame successive, Asu si dedicherà ai preparativi per la festa di fidanzamento mentre Nihan sarà sempre più in crisi. Sezin non vorrà partecipare al party ma verrà costretta da Emir ad andare alla festa. Sarà un ulteriore colpo per lei, che dovrà vedere con i suoi occhi l'uomo che ama promettere amore a un'altra donna.

Endless Love si ferma dal 9 al 26 agosto

Si avvicina a grandi falcate la pausa estiva di Endless Love (Kara Sevda): i nuovi episodi proseguiranno su Canale 5 dalle 14.10 fino a venerdì 9 agosto.

Dopo ci sarà uno stop con le nuove puntate che riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 26 agosto quando tornerà in onda un appuntamento al giorno (sempre alle 14:10 e sempre su Canale 5) dal lunedì al venerdì.