Ancora misteri ed enigmi da risolvere nelle trame turche di Endless love. Le anticipazioni rivelano che Leyla riuscirà a trovare la carta d'identità di Deniz, dove è riportato il suo gruppo sanguigno. Una prova che dimostrerà la paternità di Kemal, ma che non sarà sufficiente. Kemal verrà tradito da tutti, compresa sua madre Fehime, che custodisce una foto della bimba. Dovrà però mantenere la promessa fatta a Nihan, a costo di nascondere la verità al figlio. Ma non è finita qui.

Kemal pronto a tutto per dimostrare che Deniz è sua figlia

La prima volta che Kemal ha incrociato lo sguardo di Deniz è stato nel giorno del suo rientro in famiglia, dopo il periodo passato in carcere.

Nonostante Zeynep gli abbia mentito dicendogli che quella era la bambina a cui faceva da babysitter, ha capito di avere un legame unico con lei. La stessa sensazione - ma decisamente più forte - è arrivata quando Kemal ha preso in braccio la piccola Deniz nello studio Kozcuoglu, anche se per pochi istanti. Nihan ha cercato di mantenere la calma, ma non a tal punto da far desistere Kemal, certo di essere il padre della piccola. A dargli una certezza in più sarà Leyla, che riuscirà a mettere le mani sulla carta d'identità di Deniz. Qui è scritto il suo gruppo sanguigno, che corrisponde ovviamente a quello di Soydere. Kemal si insospettirà non poco quando vedrà una foto della bimba tra le cose di sua madre, ma lei gli mentirà.

Fehime nel paradosso tra amore e silenzi

Il comportamento di Fehime farà discutere. Kemal troverà la foto di Deniz tra le sue carte e vorrà sapere come mai sia lì. Lei non dirà la verità, omettendo di essere venuta a sapere che è davvero sua figlia. Come l'ha scoperto? Semplice, leggendo il diario di Nihan che Vildan ha spedito alla holding Soydere e che per poco non finiva nelle mani di Emir.

Fehime raccomanderà a Kemal di lasciar perdere questa storia perché gli porterà solo guai. La spinge l'amore, certo, ma dovrebbe anche tenere in considerazione il desiderio di suo figlio, costretto a rinunciare all'amore sia di Nihan che di Deniz.

La promessa tra Nihan e Fehime

La mamma di Kemal nelle puntate precedenti di Endless love, quando ha trovato il diario di Sezin e ha scoperto che Deniz è la figlia di Kemal, lo ha rubato.

Si è poi recata a casa di Nihan per riconsegnarglielo, consapevole delle terribili conseguenze che ci sarebbero state se Emir l'avesse trovato. Seduta faccia a faccia con Nihan, le ha giurato che Kemal non avrebbe mai saputo la verità, capendo quanto potrebbe essere pericoloso per la stessa bambina. Nel frattempo, Emir ha provveduto a far risultare il gruppo sanguigno di Deniz compatibile con il suo, pagando un medico per falsificare le analisi dopo aver provocato di proposito la febbre alla povera bambina.