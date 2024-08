Brutte notizie in arrivo per la domestica Maria Fernandez visto che nelle prossime puntate della soap Tv La Promessa verrà licenziata in tronco da Cruz. La marchesa non esiterà ad incolpare la domestica del furto dell'orologio di Lorenzo, cacciandola senza se e senza ma dalla tenuta. Verrà poi fuori che il ladro è Jeronimo ma, nonostante sia stata dimostrata l'innocenza di Maria, la marchesa non avrà nessuna intenzione di riassumerla.

Cruz accusa Maria di furto: 'Maria Fernandez sei licenziata'

Le puntate in onda a breve su canale 5 saranno nuovamente incentrate su Maria Fernandez.

La domestica dopo essersi ristabilita a seguito del rapimento, tornerà al lavoro e non passerà molto tempo prima che venga accusata di furto da Lorenzo e dalla marchesa Cruz, finendo per perdere il lavoro. Tutto avrà inizio il giorno in cui Maria si occuperà di rassettare la stanza del conte De La Mata e proprio in quella giornata un prezioso orologio di Lorenzo sparirà nel nulla. Informata del fatto, Cruz comincerà ad indagare e sarà certa che il colpevole sia da ricercarsi nella servitù. I sospetti ricadranno su Maria, visto che è stata l'unica cameriera ad essere entrata in quella stanza. Convocata da Cruz, Maria cercherà di dimostrare la sua innocenza ma sarà tutto inutile. La marchesa non ci penserà due volte e si rivolgerà a lei dicendole: "In questa casa non possiamo permetterci di avere ladri.

Maria Fernandez sei licenziata".

Maria è innocente, il ladro è Jeronimo: Cruz non riassume la domestica

Il licenziamento di Maria lascerà senza parole non solo la domestica ma anche il resto della servitù, che non crederà affatto alla colpevolezza della giovane. Tutti riterranno che quello che le è capitato sia una vera e propria ingiustizia e si prodigheranno per cercare il vero colpevole in modo da permettere a Maria di fare ritorno a La Promessa.

Nel frattempo la ragazza, si stabilirà nella vecchia capanna di Ramona dove i suoi ex colleghi ed amici potranno farle visita. La giovane sarà consapevole di non poter rimanere lì a lungo e penserà di cercare un nuovo lavoro. Alla tenuta intanto, si scoprirà che il ladro è Jeronimo ma nonostante sia stata dimostrata l'innocenza di Maria, Cruz si rifiuterà di riassumerla.

Continua il successo di ascolti de La Promessa

Mediaset in questa estate 2024 ha deciso di puntare molto su questa soap in costume, trasmettendolo tutti i pomeriggi dalle 15:45 alle 17:00. Una scelta che è stata premiata dagli ascolti visto che La Promessa, anche durante il mese di agosto, è riuscita ad intrattenere una media di 1,5 milioni di telespettatori a puntata, per uno share che ha sfiorato il 19%.