Feliciano perderà la vita tra le braccia di sua madre e a Petra pronuncerà le sue ultime parole nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni spiegano che Feliciano aprirà il suo cuore a Petra: "Ti voglio bene mamma", prima di chiudere definitivamente gli occhi.

Dopo la sparatoria, il figlio di Petra sarà sottoposto d'urgenza a un intervento dal dottor Sandoval, ma purtroppo non verranno rispettate le misure igienico-sanitarie. Inizialmente il ragazzo sembrerà riprendersi, ma una grave infezione gli sarà fatale.

Le conseguenze disastrose del piano di Cruz

Il diabolico piano di Cruz per liberarsi di suo nipote Curro avrà delle conseguenze disastrose. La marchesa, con l'aiuto di Lorenzo, assolderà un sicario che sparerà contro Curro e Feliciano durante una battuta di caccia. I due ragazzi arriveranno a La Promessa in condizioni molto critiche, ma il più grave sarà Curro e tutte le attenzioni si concentreranno su di lui. Nonostante Cruz e Lorenzo sperino che il giovane muoia, Abel si prenderà cura di lui e farà di tutto per salvargli la vita. Il medico opererà Curro e dopo l'intervento il paziente non si sveglierà facilmente, facendo stare tutti in pena. Curro comincerà a migliorare, seppur lentamente, mentre la situazione di Feliciano precipiterà all'improvviso.

Il figlio di Petra, infatti, sarà operato d'urgenza dal dottor Sandoval, ma per lui non ci sarà nessun rispetto delle misure igienico-sanitarie. In un primo momento il ragazzo sembrerà riprendersi, ma un'infezione non gli lascerà scampo. Teresa correrà a supplicare Abel di aiutare il suo amico, ma il medico le dirà che si recherà da lui appena avrà finito con Curro.

Il profondo dolore di Petra e Teresa

Petra vivrà ore di profonda angoscia e non si allontanerà neanche un momento da Feliciano. Quest'ultimo peggiorerà a vista d'occhio senza che Abel intervenga e questo scatenerà la rabbia di Teresa che accuserà Jana e Abel di aver favorito solo il cugino del marchesino. Nel frattempo, il medico chiamato da Teresa arriverà al Palazzo e confermerà tutti i suoi timori: Feliciano sta morendo e non c'è più nulla da fare per lui.

La disperazione sarà immensa, ma Teresa avrà l'occasione di salutare per l'ultima volta il ragazzo che ama. "Promettimi che sarai felice", le chiederà Feliciano, "Voglio essere per te un dolce ricordo". Gli ultimi istanti di vita di Feliciano saranno riservati a Petra, la madre ritrovata da poco, per darle il suo perdono ed esprimerle il suo amore. "Avremmo dovuto abbracciarci di più", dirà il ragazzo alla donna che gli spiegherà di averlo pensato ogni giorno pur essendo stata una cattiva madre. "Ti voglio bene, mamma", dirà Feliciano a Petra che non saprà trattenere le lacrime per le ultime parole d'affetto ricevute da suo figlio. Il ragazzo chiuderà gli occhi per sempre e lascerà un grande vuoto al palazzo dei Lujan.

La rivelazione di Petra che ha sconvolto Feliciano

Nelle puntate precedenti il legame tra Teresa e Feliciano è diventato sempre più forte, tanto che lui le ha confessato il suo grande segreto. Il ragazzo ha confidato alla cameriera di aver ucciso suo padre con una spinta, mentre tentava di abusare per l'ennesima volta di lui. Teresa, toccata dal racconto, ha incoraggiato Feliciano a confessare tutto alla polizia per liberarsi del senso di colpa. Allo scoprire ciò, Petra ha tentato di persuadere Feliciano a rimanere al palazzo per evitare di separarsi nuovamente da lui. Tormentata dalla paura di perderlo, Petra ha confessato a Feliciano di essere sua madre. "Hai ucciso tuo nonno, non tuo padre", ha spiegato la donna al ragazzo. Feliciano è rimasto senza parole, scosso dal pensiero di aver vissuto nella menzogna fino a quel momento. Il giovane, infatti, ha sempre creduto che Petra fosse sua sorella.