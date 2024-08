Le anticipazione della soap tv La Promessa riguardanti ciò che andrà in onda nelle prossime settimane su canale 5, rivelano che Valentin sequestrerà Maria Fernandez rinchiudendola in una grotta. La ragazza cercherà di far ragionare il suo sequestratore e lo implorerà di lasciarla andare promettendogli che non rivelerà a nessuno ciò che ha fatto. Peccato che Valentin sia ormai fuori controllo e che abbia ormai perso il senno, convinto di riuscire con questo gesto estremo a conquistare il cuore della domestica.

Valentin sequestra Maria e la tiene prigioniera in una grotta

Dal momento in cui è arrivato a La Promessa, Valentin non ha nascosto di essere attratto da Maria Fernandez, nonostante la ragazza gli abbia fatto capire in tutti i modi di non essere interessata a lui. Il giovane però non si è dato per vinto e con il passare dei giorni quella che poteva sembrare essere una semplice infatuazione è diventata una vera e propria ossessione. Lo si capirà meglio nel momento in cui Valentin arriverà a rapire Maria richiudendola poi in una grotta. Alla tenuta intanto, Jana noterà immediatamente la sparizione dell'amica e insieme a Salvador andrà a cercarla. I due troveranno il suo scialle insanguinato nel bosco e daranno l'allarme, certi che alla giovane sia successo qualcosa di grave.

Maria implora Valentin: 'Se mi lasci andare non dirò a nessuno che sei stato tu'

Nel frattempo Maria sarà rinchiusa nella grotta e faticherà a capire i motivi per i quali Valentin la starà tenendo prigioniera. La domestica lo implorerà: "Valentín, se mi lasci andare, non dirò a nessuno che sei stato tu". Nonostante le insistenze di Maria, Valentin non sembrerà avere nessuna intenzione di lasciarla andare.

Infatti le spiegherà di averla portata in quel luogo affinché lei capisca tutto l'amore che lui nutre per lei. Valentin sembrerà non voler capire che Maria non prova nessun sentimento per lui e, anzi, vorrà che lei dica al mondo intero di essersi innamorata di lui.

Intanto Jana chiederà aiuto a Manuel per riuscire a ritrovare Maria e il marchesino farà intervenite il sergente Funes.

Non si tarderà a scoprire che dietro alla sparizione di Maria c'è lo zampino di Valentin. Peccato che il piano per riuscire a localizzare il luogo in cui è tenuta segregata la ragazza non andrà come previsto.

La Promessa si allunga nel mese di agosto

Buone notizie per gli appassionati di questa serie tv spagnola visto che, per due settimane e più precisamente dal 12 al 23 agosto, La Promessa andrà in onda con puntate più lunghe.

Complice la sospensione di Endless Love, la soap con protagonisti Jana e Manuel occuperà lo slot orario che va dalle 15:10 sino alle 16:55. Quasi due ore di puntata ogni giorno, che permetteranno di fare un gran balzo in avanti nella narrazione.