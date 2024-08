Manuel lascerà tutti a bocca aperta quando urlerà: "Amo un'altra donna", durante le prossime puntate de La Promessa. Il marchesino rivelerà di non aver mai amato Jimena. A quel punto, la donna minaccerà il marito di dire a tutti chi sia la sua amante se non le darà un'altra possibilità.

Jana e Manuel apprendono che Abel è sposato

Manuel e Jana presto usciranno allo scoperto con Abel e racconteranno al medico la loro tormentata storia d'amore. Abel apprezzerà la sincerità del suo amico e si sentirà in colpa per avergli nascosto il finto aborto di Jimena.

Per tentare di rimediare, almeno in minima parte, alle sue menzogne, Abel si aprirà con Manuel e Jana e rivelerà di essere sposato. Il marchesino sarà sconvolto nel conoscere la vera storia di Abel, arrivato a La Promessa per guadagnare il denaro necessario per far curare sua moglie. La conversazione tra Abel, Jana e Manuel non sarà del tutto segreta: Jimena origlierà quello che i tre amici si diranno, ma non sarà chiaro se abbia scoperto o meno che Jana è l'amante di suo marito. La situazione per Manuel peggiorerà quando scoprirà che i suoi genitori stanno tramando per fargli incontrare Jimena. Il marchesino sarà esasperato dall'insistenza di Cruz per salvare il suo matrimonio e quando vedrà la moglie tornare al palazzo, sfogherà la sua frustrazione con una confessione che lascerà tutti a bocca aperta.

Cruz furiosa per le dichiarazioni di Manuel

Manuel sarà stanco di mentire a tutti e non ne potrà più di vivere un matrimonio di facciata con Jimena. Non ce la farà più, e urlerà a sua moglie e al resto della famiglia la sua verità: "Amo un'altra donna! E ciò che odio di più è non poter mostrare i miei sentimenti a colei che amo davvero".

Manuel ammetterà di non essere mai stato innamorato di Jimena e questo scatenerà la rabbia di Cruz. La marchesa reagirà molto male alla dichiarazione di Manuel e Margarita la rimprovererà di aver rovinato la vita a parecchie persone. Cruz insisterà con il figlio per conoscere il nome della donna che ama, ma Manuel non cederà e assicurerà a Jana che la proteggerà sempre.

Jimena sarà furiosa con il marito e minaccerà di rivelare a tutti l'identità della donna di cui ha parlato, se non le darà un'altra possibilità. Il marchesino non si lascerà intimidire e rifiuterà la proposta di trasferirsi a Madrid con Jimena.

La pazzia di Jimena è diventata pericolosa

Nelle puntate precedenti, Jimena ha dato diversi segnali di squilibrio dopo aver capito che Manuel si era irrimediabilmente allontanato da lei. La donna ha pensato che a influenzare Manuel nelle sue scelte sia stata soprattutto Catalina e ha pensato di vendicarsi appiccando un incendio a La Promessa. La sorella di Manuel si è salvata solo grazie all'intervento di Jana e Romulo, ma ha rischiato di morire a causa del fumo inalato.

La salute mentale di Jimena, invece, è peggiorata giorno per giorno e i suoi genitori si sono preoccupati molto per lei. I duchi de Los Infantes hanno portato la loro figlia alla loro tenuta per un breve periodo, sperando di migliorare la sua situazione.