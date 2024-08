Abel sconvolgerà Jana e Manuel rivelando di essere sposato nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni spiegano che il medico sentirà il peso di aver mentito a Manuel e Jana che con lui si sono comportati da veri amici. "Sono sposato" dirà Abel, spiegando di essere diventato il medico di Jimena per procurarsi il denaro necessario a ricoverare sua moglie Laura in una clinica costosa. Il medico racconterà che sua moglie ha una malattia ai polmoni e presto la raggiungerà a Cordoba.

Manuel e Jana racconteranno il loro grande amore

Molti segreti continueranno a venire alla luce al Palazzo dei Lujan e presto Jana e Manuel decideranno di essere sinceri.

I due innamorati saranno stanchi di nascondersi ed ingannare Abel e per questo sceglieranno di raccontare la loro storia d'amore al medico. Per Abel non sarà piacevole scoprire che Jana è innamorata perdutamente di Manuel dal primo momento in cui l'ha visto, ma dovrà accettare la realtà. "La nostra storia non è una favola, ma lungo il percorso abbiamo vissuto anche momenti magici", spiegherà Manuel al suo amico. La sincerità del marchesino colpirà Abel che si sentirà in colpa per non avergli rivelato che la gravidanza di Jimena era una bugia. Il medico farà di tutto per convincere la donna ad uscire allo scoperto e dire a Manuel che non ha mai aspettato un figlio da lui. Gli sforzi di Abel, tuttavia, saranno vani e la menzogna continuerà ad avere la meglio.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Manuel, Abel penserà di dover raccontare all'amico e a Jana almeno la sua vera storia.

La verità sull'arrivo di Abel a La Promessa

Abel si presenterà nell'hangar da Manuel e Jana e confiderà loro di non essere stato completamente sincero. "Finora non ho detto niente perché è difficile per me fidarmi delle persone", dirà, "Ma mi avete trattato come un amico e mi sono sentito profondamente in colpa".

Jana e Manuel ascolteranno con interesse quello che Abel ha nascosto loro e saranno sconvolti dalla sua dichiarazione. "Sono sposato", rivelerà il medico a Jana e al marchesino che non crederanno alle loro orecchie. Abel racconterà ai suoi amici il suo passato con Laura, una ragazza che conosceva sin da bambino. Abel spiegherà di essersi unito in matrimonio con Laura quando era molto piccolo e non sapeva distinguere l'amore dalla compassione.

"Dopo il matrimonio Laura si ammalò ai polmoni e per questo ho studiato medicina". Abel rivelerà che Laura è diventata la sua prima paziente e lui ha seguito il suo caso con ossessione, ma aveva bisogno di soldi per curarla. Il medico non nasconderà che occuparsi di Jimena è stata per lui una fonte sicura di denaro, ma non avrebbe mai immaginato di innamorarsi perdutamente di Jana. L'uomo spiegherà che Laura si trova in una clinica molto costosa e presto sarebbe andato a Cordoba da lei.

Abel custodisce ancora un segreto importante

Abel è entrato ne La Promessa con lo scopo di procurarsi il denaro per curare sua moglie. Il medico ha retto il gioco a Jimena e ha organizzato con lei il finto aborto, ma nello stesso tempo si è affezionato a Manuel e Jana.

Il marchesino è diventato un vero amico per Abel, mentre Jana è diventata la sua fidanzata. Il medico non ha voluto agire con cattiveria, ma alla fine gli eventi lo hanno portato a mentire e la situazione gli era sfuggita completamente di mano. Parlando di Laura a Manuel e Jana ha ottenuto il loro perdono. I due protagonisti, tuttavia, ancora non conoscono la bugia più grande di Abel: Jimena non è mai stata incinta.