Le anticipazioni spagnole della soap tv La Promessa annunciano un colpo di scena inaspettato: Salvador punterà un coltello in gola a Jeronimo per ucciderlo. Feliciano, fortunatamente, sventerà l'omicidio. Romea perderà le staffe con il valletto di Pelayo dopo avere scoperto che ha rubato l'orologio di Lorenzo. Per il furto del prezioso accessorio del capitano sarà accusata Maria, e per questo Cruz la licenzierà in tronco.

Maria Fernandez lascia La Promessa e Salvador non accetta la decisione di Cruz

Il prezioso orologio di Lorenzo scomparirà e la marchesa arriverà alla conclusione che la colpevole del furto è Maria.

La cameriera, infatti, è entrata per ultima nella stanza del capitano per cambiare le lenzuola e Cruz, quindi, la licenzierà. Il personale di servizio de La Promessa sarà sconvolto per la notizia e Salvador non accetterà che la sua amata vada via ingiustamente. Nel frattempo, i dipendenti della tenuta, non credendo che possa essere stata Maria ad avere rubato l'orologio, indagheranno per cercare il colpevole. Salvador, intanto, penserà che l'alibi fornito da Jeronimo sia falso e avvertirà Abel dei suoi sospetti. Il dottor Bueno ascolterà le supposizioni di Salvador e si intrufolerà nella camera di Jeronimo.

Salvador scopre che Jeronimo ha rubato l'orologio e vuole ucciderlo

Nel frattempo, Abel troverà l'orologio di Lorenzo nella camera di Jeronimo e il valletto del conte Pelayo ammetterà la sua colpa.

Il ritrovamento del prezioso accessorio sarà utile per dimostrare l'innocenza di Maria, ma Cruz non sarà disposta a fare un passo indietro e non vorrà far tornare Fernandez a La Promessa. Salvador, intanto, riterrà un'ingiustizia quella subita da Maria e punterà un coltello al collo di Jeronimo per ucciderlo. Romea sarà furioso con il valletto e gli intimerà di non voltarsi, altrimenti l'avrebbe ucciso.

Fortunatamente, Feliciano arriverà in tempo impedendo a Salvador di commettere l'omicidio.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Jeronimo è arrivato a La Promessa

Nelle recenti puntate de La Promessa andate in onda su Canale 5, Jeronimo è arrivato alla tenuta spacciandosi per il valletto personale di Pelayo, ma in realtà l'uomo collabora con il conte nel traffico illecito di armi.

Nel frattempo, Manuel e Jana hanno lasciato la tenuta e sono andati qualche giorno su una spiaggia deserta, mentre Valentin ha corteggiato Maria. Spazio anche alle vicende di Feliciano, che ha scoperto che Petra non è sua sorella, ma sua madre, mentre Cruz ha chiesto a Lorenzo di sbarazzarsi di Curro. Il capitano, quindi, ha proposto a suo figlio di andare a studiare in Inghilterra.