Lope non starà per molto tempo a Madrid e farà presto ritorno a La Promessa. Lo rivelano le anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda a breve su Canale 5. Il giovane infatti, sentirà fortemente la mancanza dei suoi affetti più cari e coglierà l'occasione per accettare l'offerta di don Romulo, che gli chiederà di ritornare alla tenuta non più come lacché ma in cucina.

Lope sente la nostalgia di casa e decide di tornare a La Promessa

Nelle puntate in onda attualmente su Canale 5 i telespettatori stanno assistendo alla partenza di Lope che ha accettato un lavoro come chef in un noto ristorante di Madrid. Il giovane sarà entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita, ma le cose per lui di riveleranno più difficili del previsto.

Si troverà infatti catapultato in una realtà totalmente diversa da quella a cui era abituato. Il lavoro al ristorante si rivelerà più duro del previsto, ma fortunatamente Lope potrà contare sull'aiuto dello chef stellato a cui era stato raccomandato da Margarita. A poco a poco le cose andranno meglio e il giovane imparerà moltissimo sua dal punto di vista professionale che umano. Lope però sentirà troppo la mancanza dei suoi amici e della sua terra e prenderà una decisione del tutto inaspettata: lascerà il lavoro a Madrid per tornare a La Promessa.

Lope torna alla tenuta e svela: 'Romulo mi ha chiamato e ho detto sí'

Il suo ritorno sarà una sorpresa per tutti e verrà accolto con gioia. In seguito, parlando con Maria e Salvador, Lope confesserà di aver lasciato Madrid perché il lavoro non lo soddisfaceva.

In sostanza, nella Capitale faceva più lo sguattero anziché cucinare. In un secondo tempo, di fronte al resto della servitù, il giovane farà un'altra confessione: "Don Rómulo mi ha chiamato offrendomi di tornare e ho detto di sì".

Ci sarà dunque lo zampino del maggiordomo dietro al ritorno di Lope. Non sfuggirà ai fan più attenti l'atteggiamento un po' pensieroso di Salvador, il quale, seppur felice per il ritorno dell'amico, avrà timore che questo possa impedirgli di conquistare il cuore di Maria.

Il punto sul personaggio di Lope a La Promessa

Interpretato dall'attore Enrique Fortún, il personaggio di Lope Ruíz è uno di quelli più presenti in questa soap Tv spagnola. Innamorato da sempre di Maria Fernandez, ha fatto un passo indietro per non far soffrire l'amico Salvador, anch'egli interessato alla domestica.

Sino ad ora lo si è visto soffrire per amore, ma per lui ben presto potrebbe arrivare una svolta importante in campo sentimentale. Le anticipazioni svelano infatti che il suo cuore comincerà a battere per Vera, una nuova e misteriosa domestica. Può essere la volta buona per lui di dimenticare Maria.