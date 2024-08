L'appuntamento con La Rosa della vendetta in onda su canale 5 in prima serata domenica 1 settembre 2024 vedrà Deva recarsi da Zafer per chiederle il motivo per il quale l'abbia fatta rapire cercando di ucciderla. La madre di Gulcemal non le darà però spiegazioni e caccerà via la giovane. Intanto Armagan sarà sempre più deciso a scoprire i segreti della famiglia e riuscirà a trovare nella cassaforte della madre una lettera dalla quale sospetterà che Gulcemal potrebbe essere suo fratello.

Deva vuole spiegazioni sul rapimento da Zafer ma lei la caccia

La seconda stagione della soap tv La Rosa della vendetta in onda a partire da domenica 1 settembre riprenderà dal momento in cui Deva scoprirà che ad ordinare il suo rapimento è stata Zafer.

La ragazza cercherà dunque un confronto con la donna chiedendole spiegazioni ma Zafer in tutta risposta la caccerà via. Gulcemal, Mert e Gulendam si recheranno invece in ospedale dove la donna dovrebbe sottoporsi ad un'ecografia di routine. I due uomini non sanno che la donna non è incinta e tutto potrebbe venire a galla proprio in questo frangente. Fortunatamente la dottoressa darà una nano a Gulendam, fingendo che l'ecografo non funzioni bene e rimandando quindi la visita al mese successivo.

Armagan sospetta che Gulendam e Gulcemal siano suoi fratellastri

Le anticipazioni svelano inoltre che Armagan sarà sempre più determinato a scoprire i segreti di Zafer e deciderà di chiedere aiuto a Ipek, chiedendogli di intrufolarsi in camera della madre ed aprire la cassaforte.

Ipek riuscirà nel suo intento e recupererà una lettera misteriosa indirizzata a Mustafa, il padre di Armagan. Quest'ultimo, leggendola, comincerà a sospettare che Gulcemal e Gulendam siano suoi fratellastri ma penserà erroneamente che loro tre abbiano in comune lo stesso padre. Non sa invece che Gulcemal e Gulendam sono figli di Zafer e che lei li abbandonò quando erano piccoli proprio per inseguire il suo sogno d'amore con Mustafa.

Nel frattempo Zafer giocherà in brutto tiro a Gulcemal, visto che all'asta pubblica a cui parteciperanno entrambi, si aggiudicherà un progetto proponendo di realizzarlo alla metà del prezzo proposto dal figlio.

Quanto manca al gran finale de La Rosa della vendetta

La seconda stagione de La Rosa della vendetta si preannuncia molto avvincente.

Mancano ancora 25 episodi al gran finale e il pubblico non vede l'ora di scoprire cosa succederà ai protagonisti di questa serie tv turca. In Turchia la serie è già andata in onda sul canale Now dal 6 aprile al 13 luglio del 2023 per un totale di 13 episodi della durata di 130 minuti ciascuno. Nella versione italiana, si è preferito suddividere la serie in due stagioni: la prima composta da 14 episodi, la seconda appunto da 25.