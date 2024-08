Le anticipazioni relative alle prossime puntate della serie tv Segreti di famiglia, rivelano che Ceylin finirà dietro le sbarre con l'accusa di aver assassinato Engin. La giovane avvocatessa sarà la principale sospettata, anche perché sul luogo del ritrovamento del corpo di Engin saranno stati trovati alcuni oggetti riconducibili a lei. Ilgaz cercherà in tutti i modi di dimostrare la sua innocenza ma non sarà per nulla facile, anche perché Yekta minaccerà vendetta contro tutti.

Ceylin viene arrestata per l'omicidio di Engin

Brutte notizie in arrivo per la giovane Ceylin che, ben presto verrà arrestata con l'accusa di aver ucciso Engin.

Quest'ultimo verrà ritrovato privo di vita in un bosco ed accanto al cadavere verranno trovati una pistola e un orologio appartenente a Ceylin. Peccato che la giovane avvocatessa non abbia ricordi di cosa potrebbe essere successo. Per ricostruire la vicenda, bisognerà partire da qualche ora prima, quando Engin sarà stato portato in ospedale per un sospetto avvelenamento. Il giovane cercherà di scappare dal nosocomio e quando Ceylin se ne accorgerà, si introdurrà in macchina con lui. Da quel momento la vicenda si tingerà di giallo, visto che le scene successive mostreranno Ceylin mentre si risveglierà in piena notte in un bosco con in mano una pistola ed accanto il cadavere di Engin.

Ilgaz cerca di scagionare Ceylin ma gli indizi portano a lei

Nel frattempo Ilgaz cercherà in lungo e in largo Ceylin e sarà seriamente preoccupato visto che lei non risponderà neppure alle chiamate. Ilgaz sospetterà che la moglie possa essere salita in macchina con Engin e condividerà con Pars i suoi timori. Alla fine Ceylin verrà ritrovata mentre starà vagando in stato confusionale lungo una strada.

La donna non saprà dire nulla su ciò che le è accaduto e verrà portata in ospedale in evidente stato di shock. Eren e Pars ritroveranno poi il corpo di Engin nel bosco e gli indizi ritrovati sul posto porteranno a pensare che sia stata proprio Ceylin ad ucciderlo.

L'arma del delitto infatti, riporterà l'impronta digitale della giovane avvocatessa che verrà quindi fermata dalla Polizia con l'accusa di omicidio.

La decisione di arrestare Ceylin sconvolgerà Ilgaz e l'intera famiglia della donna. Il fratello di Cinar crederà fermamente nell'innocenza della moglie, nonostante lei fatichi a ricordare cosa sia successo veramente nel bosco.

Segreti di famiglia, cambio programmazione a settembre

Segreti di famiglia è una Serie TV drammatica che si compone di tre stagioni, già andate in onda in Turchia su KanalD dal 2021 al 2024. In Italia ha fatto il suo debutto su Canale lo scorso giugno e continuerà ad andare in onda per tutto il mese di agosto, occupando la prima serata della domenica.

A settembre, stando alle ultime indiscrezioni, la serie dovrebbe essere sospesa temporaneamente per lasciare il posto alla seconda e ultima stagione de La rosa della vendetta. Segreti di famiglia tornerà poi in palinsesto a novembre.