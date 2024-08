Giovedì 29 agosto a partire dalle 21:30 circa su Canale 5 ci sarà un nuovo appuntamento con la soap tv Segreti di famiglia. Le anticipazioni della serie turca rivelano che Ilgaz riceverà una pen drive in cui è contenuta la registrazione di una chiamata compromettente fra sua moglie Ceylin ed Engin Tilmen. Nel frattempo, Eren scoprirà di avere una figlia, mentre Mert andrà a trovare Metin a lavoro. Spazio anche alle vicende di Ceylin, che si recherà in carcere da Engin e verrà minacciata dal suo amico.

Ilgaz riceve un pacchetto con la registrazione di una telefonata di Ceylin

Ilgaz riceverà un pacchetto contenente all'interno una pen drive nella quale sarà contenuta una telefonata compromettente di sua moglie Ceylin. Il pubblico ministero ascolterà la chiamata fatta da sua moglie con Engin, nella quale Erguvan confessa di avere rubato a casa del professore di Inci gli spazzolini da denti. Inoltre, Ilgaz ascolterà Ceylin dare anche dello stupido a lui. Nel frattempo, Eren farà una scoperta sconvolgente: Tugce è sua figlia, della quale ignorava l'esistenza. Anche Neva verrà a sapere qualcosa che la turberà molto: suo fratello Pars è malato.

Ceylin scopre che Zafer è scomparso

Nel frattempo, a casa Erguvan ci sarà preoccupazione a causa della scomparsa di Zafer.

Ceylin scoprirà da suo cognato Osman che suo padre non dà sue notizie da troppo tempo. L'avvocata, quindi, parlerà con Gul e Aylin della situazione e si recherà alla polizia per fare luce sulla misteriosa sparizione di suo padre.

Mert, intanto, andrà alla centrale a trovare Metin e informerà suo figlio di avere trovato una macchia di sangue sul paraurti della sua automobile.

Il signor Kaya capirà, pertanto, che Metin nascondeva il corpo di un uomo nella sua macchina e non avrà la più pallida idea di dove possa essere finito Zafer. Intanto, Engin riceverà due visite in carcere: Ilgaz e sua moglie Ceylin. In un primo momento sarà Kaya a recarsi in prigione da Tilmen e in quell'occasione l'avvocato verrà minacciato.

Engin, infatti, è a conoscenza del fatto che Zafer, anni prima, aveva scontato ingiustamente una pena dietro le sbarre a causa di Metin.

Il capo della polizia aveva infatti fatto arrestare il signor Erguvan, dopo avere ricevuto un lauto pagamento da un collega per fare incriminare ingiustamente il pescatore. Successivamente, anche Ceylin verrà minacciata durante il colloquio con Engin: Tilmen dirà all'avvocata di avere intenzione di farla pagare a tutte le persone a lei care.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Cinar ha confessato a Metin di avere ucciso Zafer

Nei precedenti episodi di Segreti di famiglia, Cinar è tornato a casa con gli abiti insanguinati e ha confessato a Metin di avere ammazzato Zafer.

Mert, intanto, è andato a casa dei suoi figli ed è riuscito a conquistare fin da subito la fiducia della piccola Dafne, grazie ad alcuni giochi di prestigio con cui ha incantato la sua nipotina. Gul e Aylin, intanto, si sono preoccupate per la scomparsa di Zafer e hanno capito che il signor Erguvan non si era recato a pescare come aveva raccontato ai suoi familiari. Spazio anche alle vicende di Ilgaz e Ceylin, che si sono sposati e non hanno informato i loro familiari. Il pubblico ministero e l'avvocata Erguvan sono convolati a nozze per non incorrere in un procedimento disciplinare e Pars ha notato sospetta la mossa dei suoi colleghi. Spazio anche alle vicende di Eren, che ha collaborato con i coniugi Kaya per trovare le prove della colpevolezza del giovane Tilmen.

I tre colleghi hanno teso una trappola a Yecta e suo figlio perché non avevano la certezza di chi avesse commesso l'omicidio. Engin, quindi, è caduto nel tranello ed è corso a consegnare dei soldi a un fantomatico testimone, in possesso di un filmato che ritraeva chi aveva gettato nel cassonetto il corpo della studentessa. Nel frattempo, Engin ha confessato a Ceylin di avere ucciso sua sorella Inci e di fronte alla confessione del suo migliore amico, Erguvan ha aggredito il suo ex compagno di scuola.