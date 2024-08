Le anticipazioni turche della soap tv Segreti di famiglia annunciano un colpo di scena: Engin ricatterà i suoi nemici e sarà pronto a rivelare i loro segreti. E mentre Engin darà un ultimatum alle persone a lui vicino, Neva e Parla tenteranno il suicidio. Intanto il giovane Tilmen chiederà a Seda di difenderlo in tribunale e zia e nipote avranno in pugno anche Yecta, che da anni fa l'avvocato ma non è laureato.

Yecta fa da anni l'avvocato senza essere laureato

Engin contatterà sua zia Seda, sorella di sua madre e brillante avvocato, per difenderlo nella causa che lo vede accusato di avere ucciso Inci.

Engin architetterà un piano in accordo con sua zia per smascherare le menzogne dei suoi nemici e il primo a farne le spese sarà suo padre Yecta. Seda andrà a pranzo con i coniugi Tilmen e gli rivelerà di essere al corrente che Yecta esercita da anni la professione di avvocato senza essersi laureato. Seda quindi darà qualche ora di tempo a Yekta per confessare pubblicamente di non avere il titolo di studio necessario per svolgere il suo lavoro, altrimenti la notizia sarebbe stata diffusa comunque da suo figlio Engin.

Neva e Parla tentano il suicidio per colpa di Engin

Anche Pars intanto verrà ricattato: il procuratore capo scoprirà grazie a Engin che sua sorella Neva ha commesso un illecito in tribunale.

Seckin quindi avrà qualche ora di tempo per rivelare il segreto di sua sorella, altrimenti la cosa sarebbe diventata comunque di dominio pubblico e la carriera della donna sarebbe finita. Pars intanto spiegherà a Neva la situazione e la donna minaccerà di suicidarsi tagliandosi le vene, ma verrà salvata in tempo Pars. Engin inoltre ricatterà anche Parla, la nipote di Ceylin, colpevole di avere fatto uso di sostanze illecite per vincere una gara sportiva.

La figlia di Osman avrà qualche ora di tempo per rinunciare alla medaglia e per dichiarare di essere ricorsa a sostanze illegali per la competizione, altrimenti la cosa sarebbe trapelata in ogni caso. Parla si vergognerà per quanto fatto e assumerà una massiccia dose di pillole per togliersi la vita. La ragazzina verrà portata d'urgenza in ospedale, dove verrà salvata in tempo.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Cinar ha ucciso Zafer

Nelle precedenti puntate Zafer ha sequestrato Cinar e durante una colluttazione con il giovane Kaya è partito un colpo ed è stato ucciso involontariamente dal ragazzo. Cinar quindi è tornato a casa sporco di sangue e ha rivelato a suo padre Metin di avere ammazzato il padre di Ceylin.

Nel frattempo Gul e le sue figlie si sono preoccupate per l'assenza di Zafer e hanno scoperto che l'uomo non è andato via per lavoro come gli aveva raccontato.