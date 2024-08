Nelle future puntate della soap tv La Promessa Leonor farà ritorno alla tenuta dopo aver concluso gli studi di moda a Parigi. La giovane scoprirà per caso che Curro e Martina hanno una relazione e si arrabbierà con loro per averglielo tenuto nascosto. Leonor si sentirà presa in giro dai cugini, dato che lei invece ha sempre confidato loro tutti i suoi più intimi segreti: per questo i rapporti tra i tre di faranno sempre più tesi.

Leonor torna a La Promessa

A breve Leonor, la figlia minore di Alonso e Cruz, farà ritorno a La Promessa dopo aver concluso il ciclo di studi a Parigi.

I genitori, i fratelli e i cugini Curro e Martina saranno felicissimi di poterla riabbracciare e ascolteranno con interesse i racconti della sua esperienza parigina. Leonor coglierà anche l'occasione per scusarsi con la zia Margarita e per farle le condoglianze per la recente morte di Fernando. Ancora non sarà chiaro se Leonor sia tornata alla tenuta per restarci o se sia solo di passaggio. Nel frattempo, la giovane passerà sempre più tempo con Martina e Curro, i quali faticheranno a tenere nascosta anche a lei la loro relazione. Curro vorrà raccontare la verità alla cugina ma Martina lo esorterà a tacere. La figlia di Margarita infatti, ancora non sa bene come affrontare l'argomento con Leonor e avrà timore del suo giudizio.

Leonor scopre la relazione tra Curro e Martina e si sente tradita da loro

Ma Leonor si è resa conto immediatamente che i cugini le stanno nascondendo qualcosa. Scoprirà di cosa si tratta nel momento in li vedrà scambiarsi furtivamente un bacio.

La figlia di Alonso da quel momento si comporterà in modo freddo con i due cugini sino al momento in cui sbotterà e li accuserà di averla presa in giro.

Farà presente a Martina e a Curro di essere a conoscenza della loro relazione e farà capire di esserci rimasta molto male per il fatto che entrambi non si siano fidati di lei. Martina cercherà di spiegarle i motivi che l'hanno indotta a tacere ma Leonor non vorrà sentire ragioni e le farà presente che lei invece in passato, le ha confidato i suoi segreti più intimi, compresa la relazione con Mauro.

In pratica, la figlia di Alonso accuserà la cugina di non aver avuto fiducia in lei e questo porterà le due ragazze ad avere scontri sempre più accessi anche nei giorni a seguire.

La Promessa in onda per tutto il mese di agosto

La serie spagnola continuerà ad andare in onda su Canale 5 ininterrottamente per tutto il mese di agosto.

Dal 12 al 23 agosto, La Promessa sarà trasmessa con delle puntate più lunghe rispetto al solito, occupando lo slot orario che va dalle 15:10 alle 16:55. Questo permetterà di fare un passo avanti considerevole nella narrazione delle vicende dello sceneggiato.