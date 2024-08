Anche Cihan dovrà dire addio al pubblico di The family e lo farà da eroe. Ceyrek, l'uomo ingaggiato da Kıymet per vendicare la morte di İlyas, dovrà uccidere Aslan e ci proverà, visto che sparerà proprio contro quest'ultimo. Insieme a lui, però, ci sarà Cihan, che con il suo corpo gli farà da scudo. Così Aslan rimarrà in vita, mentre Cihan morirà per le gravi ferite riportate.

A casa Soykan dopo una festa c'è sempre una tragedia

Le maggiori disgrazie per la famiglia Soykan sono arrivate sempre durante o dopo dei festeggiamenti. Per esempio, Aslan ha rischiato di morire durante una il matrimonio di Ekrem ed Elif.

Mentre stava in bagno, un complice di İlyas è entrato e a ha provato a farlo fuori con un colpo di pistola. Fortunatamente si è salvato.

Anche a Devin è successa la stessa cosa. İlyas ha deciso di mettere in atto un agguato contro i Soykan mentre festeggiavano il Capodanno. Devin è l'unica che è rimasta gravemente ferita. Per non parlare di Serap, la moglie di Cihan, che ha deciso di togliersi la vita durante la festa per il compleanno di Seher.

Il matrimonio di Yağmur e Bedri

A proposito di Cihan, anche il suo destino sembrerà essere il medesimo, perché i Soykan vorrebbero festeggiare il matrimonio di Yağmur e Bedri, ma ci sarà un piccolo problema. Sanno che Kıymet, la madre di İlyas, vuole vendicare la morte del figlio, per questo si rivolgerà a Ceyrek e gli chiederà di far fuori Aslan.

Per questo motivo, per non rischiare la vita e procedere con il matrimonio, dovranno in qualche modo incastrarlo e farlo arrestare dalla polizia, e alla fine ci riusciranno. Ceyrek, però, riporterà diverse ferite, per questo verrà portato in ospedale, ma sorvegliato a vista. Vista la situazione, i Soykan procederanno con il matrimonio di Yağmur e Bedri.

La morte di Cihan

Sarà una bella cerimonia, che si svolgerà in un lussuoso albergo della città. Ci saranno momenti di convivialità, ma anche di pace, perché Cihan e la madre adottiva Hülya si riavvicineranno. Lui non se la sentirà ancora di perdonare i Soykan per ciò che gli hanno fatto nascondendogli l'adozione e la verità sulla morte dei genitori biologici (uccisi da Yusuf), ma sarà disposto a non portare più alcun tipo di risentimento.

"Alla fine la vita è breve", dirà a Hülya, ma la sua purtroppo sarà brevissima.

Perché Ceyrek riuscirà a scappare dall'ospedale, parlerà con Kıymet e andrà dritto all'albergo in cui si sta festeggiando il matrimonio, pronto a uccidere Aslan. Finiti i festeggiamenti, quest'ultimo e Cihan si troveranno fuori dall'albergo per comprare degli snack. Tutti saranno felici, fino a quando Devin urlerà ad Aslan di stare attento: alle sue spalle c'è Ceyrek pronto a sparargli e lo farà, solo che Cihan si metterà in mezzo, facendo da scudo con il suo corpo al fratello. A causa delle gravi ferite purtroppo perderà la vita.