Devin sarà sul punto di perdere il bambino durante le prossime puntate di The family. Dopo diversi colpi di tosse sputerà sangue, così scoprirà che nel suo corpo è in corso un'emorragia interna. Non vorrà dire nulla ai suoi famigliari per non allarmarli, ma la situazione sarà talmente grave che Devin perderà i sensi. Sarà la suocera Hülya a portarla immediatamente in ospedale, nemmeno Aslan sarà a conoscenza della faccenda.

Devin ha dei problemi anche con la seconda gravidanza

La seconda gravidanza di Devin non sarà per niente facile, dopo che verrà ferita quasi mortalmente in un agguato che è stato organizzato da İlyas.

Il ginecologo sarà chiaro con lei fin da subito: viste le ferite riportate, e la delicatezza della situazione, c'è la possibilità che si possano sviluppare delle emorragie interne, che si potrebbero rivelare molto pericolose sia per lei che per il bambino.

Visto che non ha ancora superato i 90 giorni dal concepimento, potrebbe anche valutare l'ipotesi di abortire, ma la ragazza non ne avrà nessuna intenzione e porterà avanti questa gravidanza, nonostante i gravi pericoli a cui andrà incontro.

Devin capisce di avere un'emorragia interna

Le settimane passeranno e quel pancione crescerà sempre di più. Un giorno la ragazza si troverà in un negozio per bambini insieme alla madre, la sorella e Hülya per fare alcuni acquisti.

Non si sentirà benissimo e inizierà ad avvertire un senso di caldo. Non vorrà allarmare i suoi familiari, così dirà che di lì a poco tornerà a stare bene, ma dentro di lei sa che la situazione è più grave del previsto.

Il pomeriggio andrà avanti così, fino a quando Devin si recherà in bagno. Inizierà a tossire e dalla sua bocca uscirà del sangue.

Le verranno in mente le parole che le ha detto il medico e capirà che dentro il suo corpo è in corso un'emorragia.

La disperata corsa in ospedale

La ragazza si dispererà e inizierà a piangere, perché capirà che è sul punto di perdere il bambino, ma non dirà nulla ai suoi familiari. Anche mentre andranno via insieme dal negozio, la situazione di Devin si aggraverà di secondo in secondo.

Diventerà sempre più pallida, fino a quando perderà i sensi.

Fortunatamente ci sarà Hülya, che con la sua macchina la porterà subito in ospedale. Qui i medici la soccorreranno con urgenza e la ragazza verrà prontamente visitata nel pronto soccorso. La situazione sarà veramente grave e nessuno avrà ancora avvisato Aslan della faccenda. A vegliare la ragazza ci sarà Hülya, che a differenza del passato non ha più un rapporto scontroso con la nuora, anzi sembrano diventate veramente complici. Finalmente anche lei vuole il bene non solo di Devin, ma anche di quel nipotino che è in arrivo.