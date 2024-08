Devin e Aslan incontreranno Hulya, una bambina in difficoltà, e la riporteranno dalla sua famiglia nella puntata di The Family di martedì 3 settembre. Le anticipazioni spiegano che Aslan raggiungerà a Smirne Devin per convincerla a tornare con lui a Istanbul. La donna sembrerà decisa a chiedere il divorzio, ma quando con Aslan aiuterà la bambina qualcosa sembrerà cambiare in lei.

Devin in viaggio per Smirne

Devin deciderà di partire per Smirne e allontanarsi dalla famiglia Soykan dopo essere finita al centro di una bufera. In rete, infatti, verrà diffuso un video in cui si vede chiaramente Devin sparare alle spalle Cihan.

La psicologa si renderà conto di non riuscire a reggere lo stress e lascerà Istanbul per un po'. Nel frattempo, Aslan, dopo un confronto con Cihan avrà il forte sospetto che dietro la diffusione del video ci sia lui e ne parlerà con i suoi uomini. Aslan darà ordine a Tulgur di tenere sotto controllo tutti, a partire da sua madre per finire con Tolga per capire chi sta agendo alle sue spalle. Nonostante tutti i problemi che la famiglia sta attraversando, Aslan sarà anche molto preoccupato per Ekrem che soffrirà per Yagmur dopo essere stato costretto dai suoi genitori a lasciarla poco prima del matrimonio. Nel frattempo, Devin sceglierà di farsi tatuare un elefante per non dimenticare il doloroso passato, pronta a voltare pagina, ma non tutto andrà come prevedeva.

Il giorno dopo, infatti, oltre ad arrivarle come di consueto lo stipendio dalla famiglia Soykan, Devin si troverà faccia a faccia con Aslan.

Il chiarimento di Devin e Aslan

Aslan andrà a trovare Devin a Smirne, pronto a chiarire con lei e a convincerla a tornare a Istanbul con lui. L'uomo esordirà dicendo che la notte in cui Cihan e lui si sono scontrati ha cambiato la vita di tutti, ma soprattutto la sua.

Aslan comprenderà le ragioni di Devin che dopo la diffusione del video ha scelto di partire. "Troverò chi ha messo in rete quel video", prometterà, ma questo non basterà a sua moglie. Devin, infatti, sarà molto chiara con Aslan: "È finita". Soykan non si rassegnerà all'idea di dover dire addio a Devin e proverà a trattenerla, ma lei lo respingerà con forza.

"Anch'io ho perso un figlio", dirà Aslan, "Sono devastato, ma non posso permettermi di crollare". "Ho bisogno di te", insisterà Aslan, ma Devin sarà molto dura con lui. La donna spiegherà che anche se andassero avanti insieme, non cambierebbe la situazione e i loro futuri figli sarebbero sempre in pericolo. "Stavo diventando un'assassina per te", dirà Devin in lacrime, "Ho paura". La donna informerà Aslan di aver chiesto il divorzio e andrà via. Lui la seguirà e durante la discussione vedranno una bambina in lacrime, da sola.

Devin e Aslan si avvicineranno a lei e scopriranno che si chiama Hulya ed è scappata dal matrimonio di suo fratello con la corona della sposa. La bambina spiegherà che odia sua cognata e che vorrebbe impedire le nozze.

Devin e Aslan parleranno con la piccola Hulya e riusciranno a riportarla dalla sua famiglia.

La notte che ha cambiato tutto

Nelle puntate precedenti la vita di Devin è stata stravolta. Dopo aver scoperto di essere stato adottato, Cihan ha sparato ad Aslan ed era pronto ad ucciderlo quando è arrivata Devin a fermarlo. La donna ha usato la sua arma per colpire Cihan che è finito in ospedale in gravi condizioni. La corsa in ospedale e il pensiero di aver sparato a un uomo sono stati devastanti per Devin che ha avuto forti dolori. Nel giro di poche ore la psicologa ha perso il figlio che aveva in grembo e da quel momento la sau vita è cambiata per sempre.