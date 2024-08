Cihan sparerà in pieno petto ad Aslan durante un duro scontro nelle prossime puntate di The Family. Le anticipazioni spiegano che tra i due fratelli ci sarà un riavvicinamento, tanto che Aslan cederà a Cihan gli affari di famiglia. Poco dopo, però, la situazione precipiterà perché Cihan scoprirà che Yusuf ha ucciso la sua madre naturale prima di adottarlo.

Aslan farà gli esami del Dna per capire se Cihan è stato adottato

I fratelli Soykan presto si uniranno per eliminare Ilyas e liberare la famiglia dalle sue minacce, ma l'armonia sembrerà un traguardo difficile.

Proprio quando il peggio sembrerà alle spalle, infatti, un nuovo problema tormenterà i Soykan e riguarderà il passato di Cihan. Aslan sospetterà che suo fratello è stato adottato dai suoi genitori e per esserne sicuro farà effettuare un test del Dna in gran segreto da uno dei suoi collaboratori. Quando otterrà i risultati, Aslan incontrerà Cihan con l'intenzione di fargli scoprire la verità, ma non solo. Aslan, infatti, affiderà a suo fratello la gestione degli affari di famiglia, ancora prima che Cihan sappia se tra loro ci sia o meno un legame di sangue. Il fratello maggiore stringerà la mano di Aslan e strapperà la busta, dicendogli che per lui non cambierà nulla e il loro è un legame indissolubile a prescindere da tutto.

Appena Aslan andrà via, però, Cihan si affretterà a ricomporre i pezzi di carta e scoprirà che tra lui e Hulya non c'è nessuna compatibilità genetica. Intanto, la famiglia di Ilyas si impegnerà al massimo per rovinare la famiglia Soykan e, per alimentare l'odio tra di loro, insisterà affinché Cihan scopra la verità sul suo passato e comprenda che i suoi veri genitori sono stati uccisi da Yusuf.

La rabbia e la delusione di Cihan

Cihan riceverà una busta con dei documenti molto preziosi che attestano l'omicidio di sua sua madre per mano di Yusuf. L'uomo sarà furioso e disperato e si precipiterà da Hulya per dirle di aver scoperto tutta la verità sulle sue origini. La donna, nel frattempo, metterà in difficoltà Aslan rivelandogli che sua moglie gli ha mentito per mesi prendendo Cihan come suo paziente.

In famiglia scoppierà una lite in cui tutti si accuseranno di qualcosa, ma il più agguerrito sarà Cihan che dichiarerà il suo odio ad Aslan. Secondo il fratello maggiore, infatti, i suoi genitori lo hanno adottato per mettere a tacere i sensi di colpa e Aslan non è stato da meno. La consegna degli affari di famiglia nelle sue mani, infatti, secondo Cihan non è stato un gesto dettato dalla generosità ma dalla compassione. "Non mi è rimasto niente", dirà Cihan in preda al delirio prima di attaccare Aslan. I due fratelli inizieranno a lottare e nessuno dei due avrà la meglio sull'altro. Ad un certo punto, però, Cihan estrarrà la pistola e colpirà Aslan in pieno petto. Il protagonista cadrà per terra portandosi la mano alla ferita.

Il complicato rapporto tra Cihan e Aslan

Tra Aslan e Cihan i rapporti sono sempre stati altalenanti. Secondo a quanto ha raccontato il protagonista a sua moglie Devin, lui ha sempre avuto una forte ammirazione per il fratello maggiore, tanto da prenderlo come esempio. Quando era un bambino, Aslan sognava di diventare come Cihan da grande, ma qualcosa ha rotto per sempre il loro legame. Il suicidio del loro padre Yusuf ha diviso la famiglia, soprattutto perché quando è accaduta la tragedia Cihan era nella stessa camera di suo padre e dormiva in preda all'alcol. I due fratelli si sono riuniti per sconfiggere Ilyas, e Aslan ha compiuto un gesto significativo verso Cihan, arrivando a cedergli la gestione degli affari di famiglia.

La scelta di Aslan non è stata per compassione come ha pensato Cihan, ma per necessità. Quando ha scoperto che Devin era incinta, infatti, Aslan ha promesso a sua moglie una vita diversa, lontana dai problemi dei Soykan.