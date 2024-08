Cambio programmazione per Un posto al sole nell'access prime time di venerdì 30 agosto. La messa in onda della soap opera ambientata a Napoli subirà una piccola variazione legata all'orario di inizio: il nuovo episodio non andrà in onda come sempre alle 20:50, ma eccezionalmente per questo venerdì sera, sarà trasmesso alle ore 20:30, per lasciare spazio in prime time all'evento sportivo Diamond League di atletica leggera.

Cambio programmazione Un posto al sole: la puntata del 30 agosto inizia prima

Gli spettatori e appassionati della soap che ruota intorno alle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini dovranno ricordarsi di collegarsi ben venti minuti di anticipo rispetto al solito per vedere in onda l'ultima puntata settimanale della soap opera prevista venerdì 30 agosto.

Infatti, la puntata non andrà in onda alle 20:50 bensì anticiperà alle 20:30, un po' come accadeva ai vecchi tempi.

Una programmazione del tutto speciale, dato che questo venerdì in prime time dalle 21 è prevista su Rai 3 la Diamond League di atletica leggera che non può subire slittamenti o variazioni di orari.

La soap tornerà al solito orario dal 2 settembre

Ad adeguarsi, quindi, sarà l'appuntamento con la soap opera dell'access prime time di Rai 3, che intanto in questi primi giorni di messa in onda dopo la pausa estiva ha subito ritrovato il suo pubblico, conquistando una media di circa 1,6 milioni di spettatori a serata e punte di share che hanno toccato anche l'8 e il 9%.

A partire da lunedì 2 settembre, invece, la programmazione della soap opera tornerà a essere quella standard e per tutta la settimana la messa in onda è confermata nello slot orario che va dalle 20:50 alle 21:25 circa.

Alberto prova a bloccare l'attentato, Rossella conosce il nuovo primario

Intanto, le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda venerdì sera su Rai 3 rivelano che Alberto si renderà conto che Eduardo non è il solo che sta rischiando la vita per l'attentato che lui stesso ha di fatto architettato assieme al pericoloso boss Torrente.

L'avvocato inizierà così una corsa contro il tempo per riuscire a fermare i sicari di Torrente e fare in modo che Clara e suo figlio Federico non si ritrovino in serio pericolo.

Per Rossella, invece, arriverà il momento di conoscere il nuovo primario dell'ospedale che da questo momento in poi prenderà stabilmente il posto di Luca.

Manuela, intanto, non riuscirà a nascondere la sua profonda gelosia per la costante presenza di Valeria nella vita di Niko e in quella del piccolo Jimmy.