Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel mese di settembre su Rai 3, come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:50, rivelano che inizierà il processo per l'affidamento di Tommaso e Ida, Magdalena e Ferri dovranno testimoniare andranno in tribunale per testimoniare. Roberto vorrà avere il bambino accanto a sé a tutti i costi, per questo chiederà a Filippo e Serena di prenderlo in affidamento: i coniugi Sartori non sapranno cosa fare. Ida Kovalenko e sua zia Magdalena, intanto, si scaricheranno a vicenda le colpe riguardanti la vendita del bambino.

Ida e Magdalena si accusano a vicenda in tribunale

In tribunale inizierà la causa per l'affidamento di Tommaso. Roberto e Magdalena andranno a deporre e forniranno una testimonianza che metterà in cattiva luce Ida. Mentre le speranze di vincere la causa di quest'ultima diminuiranno per via del piano architettato da Ferri e Magdalena, Diego Giordano farà il possibile per starle vicino. Ida e la zia si scaricheranno a vicenda le colpe per la vendita di Tommaso a Lara Martinelli. Chi vincerà?

Roberto Ferri chiede a Filippo e Serena di prendere in affidamento Tommaso

Roberto Ferri passerà dalle parole ai fatti. Sopo avere comunicato a Marina di volere proporre a Filippo e Serena di prendere in affidamento Tommaso, comunicherà la sua idea anche ai coniugi Sartori.

Filippo e Serena resteranno attoniti sentendo la richiesta dell'imprenditore ed entreranno in crisi, non sapendo cosa rispondere. Accetteranno o si tireranno indietro? Mentre a Palazzo Palladini si proverà a trovare una soluzione sul da farsi, il processo andrà avanti.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Roberto ha rivelato a Marina il suo piano per vincere la causa

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Roberto ha rivelato a Marina la sua ultima carta per vincere la causa in tribunale contro Ida. La soluzione ideale sarebbe che Filippo e Serena prendano in affidamento il piccolo Tommaso.

Roberto ha provato a fare capire a Marina che, facendo vivere il bambino a casa dei coniugi Sartori, entrambi potrebbero vedere crescere Tommaso senza impedimenti.

Marina ha ritenuto ossessivo il comportamento di Roberto nei confronti di Tommaso e l'ha criticato perché secondo lei si preoccupa di più per un figlio non è realmente suo, piuttosto che dei suoi veri naturali, tra cui Cristina e Sandro.

Ida si è trovata faccia a faccia con la zia Magdalena e tra le due è nata un'accesa discussione.