Mercoledì 28 agosto sono ricominciate le registrazioni di Uomini e donne e tramite il blog di Lorenzo Pugnaloni è possibile sapere alcuni spoiler sulle prime puntate che andranno in onda da settembre. È tornato nel parterre maschile del Trono Over il cavaliere Armando Incarnato e si è immediatamente messo in mostra per uno scontro acceso con Mario Cusitore, l'ex corteggiatore di Ida Platano. Quest'ultima intanto non era presente in studio a causa di un problema di salute.

U&D: anticipazioni Trono Over

Lorenzo Pugnaloni ha reso pubbliche le anticipazioni di Uomini e Donne legate alla prima registrazione della stagione 2024/2025.

Per quanto riguarda il Trono Over spicca il ritorno di Armando Incarnato nel parterre maschile. Alla registrazione ha preso parte anche Mario Cusitore per un confronto con Ida Platano, ma quest’ultima non era presente a causa di un problema di salute.

Su quanto avvenuto fra i due uomini Pugnaloni ha affermato: “Armando ha litigato molto animatamente con Mario”. In studio erano presenti anche Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua per spiegare come procede la loro relazione lontano dai riflettori.

Nel parterre femminile intanto sono tornate Aurora Tropea e Gemma Galgani. Per quest'ultima sono arrivati in studio due cavalieri per conoscerla, ma lei ha deciso di conoscere solamente un 60enne di nome Valerio.

Pugnaloni ha inoltre riferito un retroscena legato a Cusitore: "Tramite Ernesto è emerso che Cristina Tenuta quest'estate voleva conoscere Mario ma lui ha sempre rifiutato di vederla perché ancora innamorato di Ida". Mentre Cusitore si è sempre detto legato a Ida, Cristina è convinta che Mario non sia mai stato realmente attratto dalla 44enne.

Al contrario in studio non hanno preso parte alla registrazione né Asmaa Fares né Cristiano Lo Zupone. Infine non c'è stata alcuna menzione ai protagonisti di Temptation Island.

Trono Classico: Francesca Sorrentino è la nuova tronista

Per quanto riguarda il Trono Classico, Francesca Sorrentino è la nuova tronista. La 24enne si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per aver partecipato lo scorso anno a Temptation Island in coppia con Manuel Maura: al termine del programma lei aveva deciso di lasciare il compagno, salvo poi tornare sui suoi passi alcuni mesi dopo.

Oggi, però, Francesca è single ed è pronta a voltare definitivamente pagina.

Un altro tronista è Michele Longobardi, uno dei corteggiatori di Manuela Carriero lo scorso anno. Infine il terzo tronista è Alessio Pecorelli, un giovane che per ora non appartiene al mondo dello spettacolo.