Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole , che andranno in onda alle 20:50 su Rai 3 da lunedì 26 a venerdì 30 agosto rivelano che Guido lascerà Palazzo Palladini. Del Bue si trasferirà a casa di Michele e Mariella crederà che la decisione di suo marito sia definitiva. Nel frattempo, Roberto Ferri si barcamenerà fra le questioni private in vista del processo e il nuovo lavoro a Radio Golfo 99. Spazio anche alle vicende di Michele , che sarà agitato per il prossimo incontro con Ferri per discutere dell'emittente.

Guido va a vivere a casa di Michele

I consigli e l'aiuto di Silvia e Michele non sortiranno l'effetto sperato e i genitori di Rossella non riusciranno a scongiurare la crisi matrimoniale dei coniugi Del Bue. Guido , infatti, prenderà una decisione : lascerà Palazzo Palladini per trasferirsi temporaneamente a casa di Saviani. Mariella , tuttavia, non potrà che accettare la scelta di suo marito e ipotizzerà possa trattarsi, ormai, di una situazione definitiva. Manuela , invece, sarà curiosa di sapere cosa è successo in Spagna fra Valeria e Niko. La gemella Cirillo nutrirà ancora gelosia per il suo ex fidanzato, che ormai si è rifatto una vita con un'altra donna. Manuela, quindi, approfitterà di suo nipote Jimmy per scoprire qualcosa in più su cosa sia successo a Formentera.

Roberto è pronto a tutto per vincere il processo

Nel frattempo, Marina tornerà a Napoli dopo essere stata all'estero da sua figlia e suo nipote. E mentre Giordano rientrerà a casa, Roberto rivelerà alla consorte cosa ha escogitato per vincere il processo per l'affidamento del piccolo Tommaso. Marina , quindi, sarà sempre più preoccupata per il comportamento di Roberto, ormai pronto a tutto pur di riavere il figlio di Ida a casa con lui.

I coniugi Ferri si allontaneranno e Magdalena , intanto, vorrà iniziare una nuova vita in Italia, allontanandosi dalla miseria in cui ha vissuto in Polonia. Per Raffaele , invece, sarà tempo di tornare a lavoro dopo avere passato un periodo fuori Napoli e Rosa , quindi, non sarà più occupata nella portineria di Palazzo Palladini.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Guido ha passato la notte con Claudia

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Guido si è innamorato di Claudia e ha trascorso una notte di passione con l'attrice. Nel frattempo, Mariella è andata qualche giorno in vacanza con Bice, ma le ferie sono state rovinate dall'ennesima lite dei coniugi Massaro. Marika, nel frattempo, ha scoperto che il suo fidanzato Gabriel è in realtà il marito di Bice. Spazio anche alle vicende di Rosa , che ha sostituito Raffaele nella portineria di Palazzo Palladini e ha conosciuto Pino .