Le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne previste durante il mese di settembre su Canale 5 rivelano che si assisterà a un confronto tra Cristina e Mario.

Il cavaliere napoletano, protagonista nella passata edizione di una frequentazione con Ida Platano, si ritroverà a fare i conti con le rivelazioni inaspettate di Cristina, la quale finirà per sbugiardarlo in merito al suo rapporto con l'ex tronista.

Verrà fuori che i due si sono sentiti nel corso dell'estate e Mario le avrebbe svelato di non essere realmente preso da Ida.

Mario Cusitore torna in studio e affronta Cristina: anticipazioni Uomini e donne

Dopo la pausa estiva, Mario rimetterà piede in studio a Uomini e donne convinto di avere un confronto con Ida Platano, ma non sarà così.

La dama siciliana, infatti, non ha preso parte alla prima registrazione del talk show per motivi di salute ma tornerà in studio nel corso delle prossime settimane e non si esclude che possa ritrovarsi a vestire nuovamente i panni di tronista.

Intanto Mario ha affrontato la dama Cristina: in studio è emerso che i due si sono sentiti nel corso dell'estate, dato che lei avrebbe voluto conoscerlo meglio essendo rimasta colpita dalla sua presenza in trasmissione.

Mario, però, l'avrebbe respinta perché interessato a Ida ma nel corso del confronto Cristina si è lasciata andare a una rivelazione inaspettata.

Cristina rivela che Mario avrebbe mentito su Ida

Le anticipazioni delle prime puntate di settembre rivelano che la dama finirà per mettere in difficoltà Mario, rivelando che nel periodo in cui si sono sentiti, le avrebbe confessato che in realtà non era realmente preso da Ida così come aveva fatto credere in televisione e sui social dopo la fine del percorso della tronista.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, in studio c'è stato spazio anche per le vicende di Gemma: dopo la pausa estiva, la dama torinese è tornata a mettersi in gioco nel parterre del trono over e per lei è arrivato un nuovo cavaliere 60enne che ha saputo catalizzare la sua attenzione.

Ida era rimasta delusa da Mario

Quale sarà la reazione di Ida dopo questa confessione di Cristina? Non si esclude che il confronto tra l'ex tronista e Mario possa essere a dir poco infuocato in trasmissione nel corso delle prossime registrazioni.

Ida del resto già non aveva gradito l'atteggiamento di Mario che, ai tempi della loro frequentazione, ebbe modo di vedersicon un'altra donna fuori dallo studio, tacendo la verità alla redazione e alla stessa Platano.

Una amara scoperta che spinse Ida ad allontanarsi fino ad arrivare alla decisione di mettere una pietra sopra a questa storia.