Guido e Mariella prenderanno una dolorosa decisione al ritorno delle vacanze a Palinuro. Nelle puntate di Un posto al sole dal 26 al 30 agosto, la coppia sarà verso la separazione: Guido deciderà di trasferirsi a casa di Michele, spegnendo ogni speranza di riconciliazione. Nel frattempo Magdalena punterà a cambiare vita a Napoli, mentre Marina si sentirà delusa da Roberto. Alberto porterà Torrente al nascondiglio di Eduardo, ma a farne le spese potrebbero essere Clara e Federico.

Il ritorno di Guido e Mariella e i dubbi di Renato

Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno pronti a tornare dalle vacanze per riprendere la vita di tutti i giorni.

Tra questi ci saranno anche Guido e Mariella, di ritorno dalla vacanza a Palinuro, ma a quanto pare per loro i problemi non finiranno. I due coniugi, partiti nella speranza di risolvere la crisi e fare contento il piccolo Lollo, dovranno prendere una dolorosa decisione. L'aiuto di Silvia e Michele, che insisteranno per un ricongiungimento della coppia, non servirà a molto. Guido deciderà di trasferirsi temporaneamente a casa di Michele e Mariella si renderà conto che il suo matrimonio è finito. Per la storica coppia sembrerà non esserci nessuno spiraglio, e il lungo amore di Guido e Mariella sembrerà un lontano ricordo. Nel frattempo, Renato insisterà con Raffaele affinché gli dica il motivo dell'atteggiamento di Giulia.

Si renderà conto che la donna gli nasconda qualcosa, ma non immaginerà mai il serio problema che Giulia e Luca stanno affrontando. Raffaele dovrà prendere una decisione in proposito e per lui non sarà facile.

Il piano di Roberto e la delusione di Marina

Magdalena continuerà a pensare a come agire per cambiare la sua vita. Studierà un modo per guadagnare il più possibile dal processo che si terrà a breve.

Roberto rivelerà a Marina le sue intenzioni con Magdalena per mettere fuori gioco Ida. Tra la signora Giordano e il marito, tuttavia, non ci sarà la complicità di un tempo. Marina si sentirà delusa da Roberto e dalla sua esasperante insistenza di voler portare avanti il proprio piano. I riflettori saranno puntati anche su Alberto, che sarà costretto a rivelare a Torrente il posto in cui abitano Eduardo e Clara.

Per farlo riuscirà a ottenere un nuovo appuntamento per vedere suo figlio e i camorristi lo seguiranno. La situazione, tuttavia, rischierà di sfuggire di mano, perché Clara e Federico rischieranno di trovarsi al centro di una tragedia.

Guido e Mariella: un amore al capolinea

Nelle puntate precedenti, Guido ha tradito Mariella con Claudia e la situazione è subito precipitata. Anche se l'uomo non ha parlato alla moglie del suo errore, i due si sono separati per qualche giorno e Michele ha ospitato il suo amico. La madre di Lollo ha pregato il marito affinché accettasse di andare in vacanza con la sua famiglia a Palinuro, ma Guido ha lasciato la cosa in stand-by fino alla fine. Solo quando Mariella e Lollo erano in procinto di prendere il taxi, Guido è comparso con la valigia, pronto a unirsi a loro.

La decisione di Guido ha fatto sperare in un ritorno, ma questo a quanto pare non succederà. Probabilmente a Palinuro la coppia non ha fatto altro che rendersi conto che il matrimonio è ormai finito.