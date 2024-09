Brutte notizie per i fan di Amici: la nuova edizione non inizierà il 15 settembre, come inizialmente programmato, ma la domenica successiva, il 22. Lo speciale che darà il via alla 24esima stagione del talent-show, dunque, verrà registrato prossimamente (non c'è ancora una data ufficiale) e poi sarà trasmesso in tv sette giorni dopo rispetto alla data prevista. Il daytime, invece, tornerà lunedì 23/09 dopo il consueto appuntamento con Uomini e donne.

Rimandato l'esordio su Canale 5

Poche ore fa si è diffusa in rete la notizia dello slittamento di due programmi di Maria De Filippi: Amici e Uomini e donne, infatti, cominceranno con una settimana di ritardo rispetto al previsto.

Se per il dating-show è il secondo rinvio nel giro di qualche giorno (la prima puntata doveva andare in onda lunedì 9, poi è stata spostata al 16 e ora al 23 settembre), per il talent è la prima volta che il suo ritorno in tv viene rimandato.

Anche sui social network, comunque, stanno arrivando conferme sul giorno in cui sarà trasmesso su Canale 5 lo speciale in cui verrà formata la classe 2024/2025.

"Amici 24 da domenica 22 settembre alle ore 14, il daytime da lunedì 23 alle ore 16:10", si legge su X.

La teoria degli spettatori sui social

Anche la pagina X di Amici News ha confermato che domenica 15 settembre non andrà in onda la prima puntata della nuova edizione, e per farlo ha fatto riferimento alla programmazione di Canale 5 che si può trovare su Mediaset Infinity.

Per via di questo slittamento, non è ancora trapelata la data in cui Maria De Filippi registrerà il primo speciale della stagione, quello nel corso del quale saranno scelti gli allievi della classe.

Sui social c'è anche chi ha cercato una spiegazione logica, sia per il rinvio del talent che per quello di Uomini e donne: "Vogliono dare più attenzione a Temptation Island" (che debutterà martedì 10 settembre, ndr).

Le novità della stagione

Solo pochi giorni fa, Giuseppe Candela aveva aggiornato i fan di Amici su un paio di cambiamenti che sono stati apportati alla nuova edizione.

Oltre a confermare l'uscita di scena di Raimondo Todaro (non si conosce ancora il nome di chi dovrebbe prendere il suo posto nella commissione di ballo), Candela ha informato il pubblico che le puntate della domenica dureranno mezz'ora in meno, quindi andranno in onda dalle ore 14 alle 16.

Per quanto riguarda gli alunni, invece, rumor ancora da confermare sostengono che tra loro potrebbe esserci anche Ilan Muccino: il giovane cantautore è figlio del regista Gabriele e avrebbe superato tutti i provini, assicurandosi il pass per partecipare allo speciale in cui sarà formata la classe.