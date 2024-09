Gli spoiler degli appuntamenti spagnoli de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Catalina (Carmen Asecas) cambierà idea sulle nozze con Pelayo grazie a una chiacchierata con Martina (Amparo Piñero). Vedrà la cugina soffrire per le brutte condizioni in cui versa Curro, ferito in una battuta di caccia, così accetterà di diventare la moglie del conte di Anil, capendo che non potrebbe vivere senza di lui se gli succedesse qualcosa di brutto come è successo a Curro.

Catalina rifiuta la proposta di nozze di Pelayo

Pelayo rafforzerà la sua corte nei confronti di Catalina, quando Cruz (Eva Martin) gli rammenterà di averlo fatto arrivare alla tenuta per sedurre e portare via la figliastra nel più breve tempo possibile.

Il conte di Anil affretterà i tempi, in quanto il traffico di armi portato avanti con Jeronimo e Cavendish sarà alle battute finali. Pertanto, il ragazzo chiederà a Catalina di sposarlo durante un numero di magia al quale assisterà tutta la famiglia, ma la marchesina fuggirà dall'evento, rifiutando la sua proposta di nozze e accusandolo di non averla mai considerata per portare avanti gli affari nel negozio di marmellate.

Catalina vuole sposare Pelayo dopo una conversazione con Martina

Pelayo obbligherà Jeronimo ad allontanarsi da La Promessa quando verrà accusato di aver rubato un orologio di Lorenzo. Catalina, invece, rimarrà vicina alla cugina Martina, disperata per le condizioni in cui versa Curro, rimasto ferito insieme a Feliciano durante una battuta di caccia organizzata da Cruz e Lorenzo per ucciderlo.

Catalina, sconvolta dal pensiero di Martina di perdere la persona che ama, deciderà di concedere una seconda chance a Pelayo, chiedendogli se abbia ancora voglia di sposarla. Ovviamente il conte di Anil risponderà affermativamente, per poi baciare la futura sposa sulle labbra. Catalina e Pelayo si recheranno da Cruz e Alonso per comunicare la bella notizia.

I marchesi accoglieranno nel migliore dei modi l'intenzione dei due giovani di sposarsi.

Margarita e Lorenzo stanno indagando su Jeronimo e Pelayo

Nelle puntate de La Promessa già andate in onda, Margarita ha iniziato ad avere dei dubbi su Jeronimo e Pelayo visto che li ha notati confabulare in più di un'occasione. Si è confrontata con Lorenzo, il quale è apparso sicuro come lei che il conte di Anil non stia dicendo la verità.

Pertanto Margarita e Lorenzo hanno stretto un'alleanza, decisi a sbugiardare i due uomini.

Nel frattempo, Pelayo ha iniziato a temere di essere scoperto, in quanto il sergente Funes ha continuato a stare nei pressi della tenuta per la scomparsa di Maria, isolata in una grotta da Valentin.