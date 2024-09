Asu andrà a parlare con Nihan dopo la rottura con Kemal nella puntata di Endless Love in onda lunedì 23 settembre. Le anticipazioni spiegano che la ragazza chiederà a Nihan di restare fuori dalla sua storia d'amore: "Non dividerci per favore, il mio amore non è diverso dal tuo". Nihan assicurerà di non aver influenzato le scelte di Kemal, ma Asu non le crederà. Leyla, inoltre, verrà a sapere da Nihan del suo bacio con Kemal e avrà molta paura di una reazione di Emir.

Kemal ed Emir sulle tracce di Sehrat Salkin

Emir e Kemal combatteranno l'uno con l'altro con un piano preciso che vedrà al centro delle scene Sehrat Salkin.

Kozcuoğlu spiegherà a Galip che farà inseguire l'uomo dai suoi collaboratori e successivamente lo ucciderà. L'obiettivo sarà quello di far ricadere la colpa su Kemal, attirandolo con una trappola al luogo dell'omicidio e farlo finire di nuovo in prigione.

Kemal, intanto, si metterà d'accordo con Ayhan in modo che rapisca Sehrat e lo tratti come lo farebbe Emir. Secondo i piani di Kemal, lui e Zehir dovrebbero arrivare a salvare l'uomo e guadagnare in questo modo la sua fiducia.

Nel frattempo Nihan andrà da Leyla per parlarle di quello che c'è stato con Kemal. La zia sarà sorpresa e preoccupata per questa novità e farà accomodare Nihan che senza giri di parole le dirà: "Kemal mi ha baciata". La donna spiegherà che per lei è stato un momento bellissimo e avrebbe voluto restare con Soydere per sempre.

Leyla ricorderà a sua nipote che avrebbe dovuto continuare a recitare e in questo modo rischia che Emir la scopra e torni a tormentarla. "Hai fatto un figlio con Emir", ricorderà Leyla, "E Kemal si sposerà con Asu che lo ama molto e lo ha aspettato per mesi". A quel punto Nihan sarà costretta ad interrompere Leyla per dirle che tra Kemal e Asu è finita.

Le preoccupazioni di Leyla per Nihan

Leyla proverà a ragionare con Nihan e farà un riepilogo della situazione, riconoscendo il coraggio di Kemal. La zia si dirà convinta che Soydere porterebbe via Nihan dalla sua prigione, ma ricorderà le minacce di Emir. Leyla non potrà dimenticare quando è stata pugnalata per conto di Kozcuoğlu solo per avvertire Nihan: "Emir è un pazzo non vorrà mai un divorzio da persone civili".

Le parole di Leyla scoraggeranno Nihan che non potrà che dare ragione alla zia. Le due donne saranno interrotte dall'arrivo di Asu che chiederà di parlare con Nihan. "Kemal ha saputo che è padre?" chiederà Asu alla sua rivale che la rassicurerà a riguardo. "Kemal mi ha lasciata", spiegherà Asu, "E voglio sapere quanto questo abbia a che fare con te". Nihan spiegherà di non aver influito in alcun modo nelle scelte di Kemal, ma non sarà abbastanza convincente. "Non sei la stessa donna che mi ha chiesto di tenere lontano Kemal". dirà Asu, ma Nihan negherà. "Pensavo che mi avresti capito" dirà Asu, delusa dalla freddezza di Nihan, "Anch'io amo Kemal, il mio amore non è diverso dal tuo". "Non dovresti dividerci, per favore", dirà anche Asu prima di lasciare l'ufficio.

Nihan resterà a riflettere, mentre Asu andrà a confidarsi con Emir sulle sue pene d'amore.

Il punto delle situazione: Kemal e Nihan sono tornati complici

Nelle puntate precedenti, Kemal e Nihan hanno iniziato a lavorare insieme per incastrare Emir. I due hanno messo da parte i sentimenti per concentrarsi soltanto sulla loro vendetta, ma è durato poco. Kemal, infatti, ha percepito che tra lui e Nihan c'era un amore ancora troppo forte e ha deciso di lasciare Asu. Soydere ha spiegato alla ragazza di non poterla sposare perché non sarebbe giusto darle un marito che non la ama. Asu è crollata e ha pianto con Fehime, promettendo che non si sarebbe arresa. Kemal, invece, è corso da Nihan per darle la notizia ma la donna non l'ha presa affatto bene e ha provato a chiudere con lui anche la collaborazione. Kemal, però, non si è arreso e ha rincorso Nihan per baciarla appassionatamente.