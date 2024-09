Kemal lascerà Asu e sorprenderà Nihan con un bacio appassionato nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che Soydere annullerà le nozze con Asu perché continuerà ad amare Nihan. Asu avrà il cuore spezzato, ma giurerà di non arrendersi con Kemal. Nihan, invece, sarà furiosa quando apprenderà la decisione di Kemal, ma lui la bacerà all'improvviso e lei gli confesserà che vive con Emir solo per rovinarlo.

Kemal spezzerà il cuore di Asu

La storia di Kemal e Asu non avrà futuro, perché l'amore non sarà mai reciproco. L'ingegnere si renderà conto che il suo cuore appartiene a Nihan e sarà molto onesto con Asu.

Soydere andrà dalla sua fidanzata e si toglierà l'anello: "Mi dispiace, non posso continuare a mentirti", dirà Kemal ad Asu che capirà già le sue intenzioni e scoppierà in lacrime. Soydere spiegherà che si sente profondamente in colpa e non vuole continuare a fare del male ad Asu illudendola, perché lui non si innamorerà mai di lei. "Non posso smettere di amare Nihan", dirà Kemal spezzando il cuore della sua fidanzata. Asu fermerà Kemal tentando di fargli cambiare idea: "Stai lontano da Nihan, Emir ti ucciderà". Soydere, tuttavia, non si lascerà intimidire: "Sono già morto senza di lei". L'addio a Kemal sarà molto doloroso per Asu che non riuscirà a rassegnarsi ed in cuor suo continuerà a sperare in un ritorno.

Soydere porterà avanti le sue indagini sulla morte di Ozan con Nihan che però starà ben attenta a non destare alcun sospetto in Emir. Quest'ultimo, infatti, sembra iniziare a fidarsi davvero di sua moglie che con lui non è più fredda come un tempo.

La paura di Nihan e la dichiarazione di Kemal

Kemal comunicherà a Nihan di aver lasciato Asu e la reazione della donna sarà furiosa.

Nihan si renderà conto che questa rottura potrebbe provocare nuovamente sospetti in Emir e manderebbe in fumo il suo piano. La donna sarà molto dura con Kemal: "Da ora in poi non faremo più un lavoro di squadra", dirà, "è finita". Soydere non si darà per vinto ed inseguirà Nihan fino ad un capannone abbandonato. La donna proverà a nascondersi, ma Kemal riuscirà a raggiungerla ugualmente.

"Perché mi hai inseguita? Non avvicinarti", dirà Nihan, ma questa volta Soydere andrà fino in fondo e le dirà tutto quello che prova. Senza nessun filtro, Kemal implorerà Nihan di dirgli perché vive ancora con Emir che potrebbe essere l'assassino di Ozan. A quel punto Nihan sarà finalmente sincera: "Perché voglio vendicarmi di lui". Kemal non resisterà ed interromperà Nihan sorprendendola con un bacio appassionato, senza darle neanche il tempo di riflettere. "Non finirà", dirà Kemal alla sua amata che finalmente tornerà tra le sue braccia. "Ci vendicheremo insieme, io sono al tuo fianco", assicurerà Soydere, mentre Nihan in lacrime gli confesserà che ha paura e per questo vorrebbe tenerlo lontano da lei.

La distanza tra Kemal e Nihan

Nelle puntate adesso in onda in Italia, Nihan e Kemal sono molto lontani. La moglie di Emir sta facendo di tutto per convincere suo marito di voler stare con lui. Nihan sta organizzando anche una festa a sorpresa per il suo compleanno e ha intenzione di regalargli due anelli per rinnovare le promesse di matrimonio. Questa volta Emir non dovrà avere nessun dubbio su Nihan che ha intenzione di mandarlo in rovina. Kemal, invece, ignaro di tutto, è convinto che la donna che ama stia facendo sul serio con Emir e per questo ha deciso di sposare Asu.