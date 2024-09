Cambio programmazione per Endless Love nella fascia serale di Canale 5. Se in un primo momento Mediaset aveva optato per la messa in onda di tre speciali in prime time che avrebbero dovuto tenere calda la serata in vista dell'arrivo di Storia di una famiglia perbene 2, alla fine non sarà più così.

In queste ore si è scelto di posticipare il debutto della fiction italiana con Simona Cavallari per far proseguire ancora la serie turca con protagonisti Kemal e Nihan per tutto il mese di settembre nel prime time del venerdì.

Cambio palinsesto Endless Love in prime time: la soap prosegue

Dopo lo stop di due settimane per la pausa estiva, la messa in onda della serie turca è tornata in onda nella fascia di prime time di Canale 5 con il gran finale della prima stagione e l'inizio della seconda serie.

Un esperimento decisamente riuscito dal punto di vita auditel, dato che a fine agosto la serie ha vinto la gara auditel del prime time riuscendo a portarsi a casa una media di circa 2,1 milioni di spettatori con uno share che aveva sfiorato la soglia del 17%.

Numeri di gran lunga superiori a quelli registrati da Rai 1 che, in quella stessa serata, si fermò al 12% di share.

Dati che hanno spinto Mediaset a programmare la soap in prime time per altre due settimane, il 6 e 13 settembre, dopodiché dal 20 settembre sarebbe cominciata la seconda stagione di Storia di una famiglia perbene.

La serie turca prosegue nella fascia serale di Canale 5 per tutto settembre

La fiction avrebbe così portato alla cancellazione della soap opera turca nella fascia serale, garantendone però la messa in onda soltanto nel daytime pomeridiano di Canale 5, dal lunedì al sabato pomeriggio.

Alla fine, però, non sarà più così: in casa Mediaset si è scelto di far proseguire Endless Love per tutto il mese di settembre in prime time.

La serie, quindi, sarà in onda anche venerdì 20 e 27 settembre e dovrà sfidare le prime due puntate di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti che anche quest'anno prevede la presenza in giuria del mattatore Cristiano Malgioglio.

Kemal scopre che la piccola Deniz è sua figlia

Intanto, le anticipazioni della seconda stagione rivelano che ben presto Kemal inizierà ad avere dei dubbi sul conto della piccola Deniz, convinto del fatto che possa trattarsi di sua figlia.

Per tale ragione deciderà di indagare e andare fino in fondo, tanto da riuscire ad ottenere alcuni capelli della bambina, che farà poi analizzare per eseguire il test del DNA.

E, a quel punto, otterrà le risposte definitive alle sue domande: Deniz è davvero sua figlia e il suo obiettivo sarà quello di affrontare Nihan.