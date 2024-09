Sheila verrà rimessa in libertà al processo contro di lei e i Forrester saranno sconvolti nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che il giudice sarà costretto, suo malgrado, a rilasciare l'imputata perché le prove a suo carico sono state procurate in modo illegale. La delusione negli occhi di Ridge e Bill sarà devastante, mentre Brooke ed Eric, ignari di tutto, festeggeranno al Giardino, certi della condanna.

Liam al processo per sostenere Steffy

Il processo contro Sheila Carter avverrà a breve e nessuno si aspetta come andrà a finire.

Il tanto atteso giorno dell'udienza arriverà e farà riunire la famiglia Forrester. Saranno presenti Finn e Steffy che in prima fila attenderanno la condanna all'ergastolo della donna che ha rovinato le loro vite, ma ci saranno anche Ridge e Bill che hanno dato un grosso contributo alla cattura di Sheila. Finn vedrà arrivare anche Liam e non mancheranno le polemiche, visto che il medico accuserà Spencer di essere lì per sua moglie. Liam ammetterà di voler stare vicino a Steffy in un momento così importante, ma ricorderà a Finn che ha una figlia, Kelly, che vive con loro. Eric e Brooke non saranno in aula, ma discuteranno di quello che sta succedendo seduti al tavolo de Il Giardino. In questo modo, Deacon verrà a sapere che a breve Sheila sarà giudicata e proverà a dire la sua.

Sharpe spiegherà a Brooke ed Eric che se la signora Carter è così pazza come dicono, forse andrebbe aiutata in una struttura specializzata e non dovrebbe stare in carcere. Brooke rifiuterà questa ipotesi e sosterrà con forza la speranza che Sheila trascorra il resto della sua vita dietro le sbarre.

Brooke ed Eric certi dell'ergastolo a Sheila

Deacon chiederà a Brooke ed Eric se desiderano qualcos'altro da mangiare, ma la signora Logan rifiuterà. La donna sarà al settimo cielo, dicendo che non ha bisogno di niente perché è soddisfatta di quello che di lì a poco sarebbe accaduto a Sheila.

Nel frattempo, in tribunale tutti attenderanno il verdetto del giudice che prenderà subito la parola.

L'avvocato di Sheila proverà a parlare, ma sarà subito invitato a tacere e ad ascoltare la sentenza. Il giudice ricorderà tutto il male che Sheila ha fatto, in particolare alla famiglia Forrester, e si complimenterà con Ridge e Bill per il duro lavoro svolto. Il giudice riconoscerà che i Forrester hanno dato una grande mano alla giustizia, ma aggiungerà che purtroppo non potrà condannare Sheila all'ergastolo come sperano.

Tutti saranno esterrefatti dalle parole che ascolteranno, perché il giudice spiegherà che le prove raccolte contro Sheila non possono essere considerate valide, in quanto sono state procurate in modo illegale. La signora Carter inizierà a gioire e chiederà conferma al giudice del suo ritorno in libertà.

La donna sarà rilasciata subito e i Forrester saranno profondamente delusi. In particolare, Ridge e Bill vedranno il duro lavoro di mesi essere spazzato via da quell'ingiusta sentenza.

Ricapitolando: la cattura di Sheila e il rimorso di Deacon

Nelle precedenti puntate, Sheila è stata arrestata e portata in carcere in attesa del processo. La donna sembrava ormai condannata a passare il resto della sua vita in prigione, anche perché ha ammesso chiaramente il suo primo omicidio e ci sono le registrazioni di questo. Sheila ha passato dei giorni terribili, ma non si è arresa e ha chiesto a Jack di diventare il suo avvocato, certa che con il suo talento avrebbe trovato un cavillo per farla scagionare. Deacon non ha mai dimenticato Sheila e, pur avendo aiutato Ridge e Bill a catturarla, è andato in prigione a trovarla e a dirle che i suoi sentimenti per lei sono sempre stati sinceri.