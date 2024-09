Tafferugli in arrivo a casa Soydere nelle prossime puntate di Endless love. Dopo aver scoperto che Emir e Zeynep sono amanti, Banu vorrà affrontare la cognata a quattrocchi e non gliele manderà a dire. Zeynep, però, farà altrettanto, facendo indispettire Banu, che si difenderà dandole uno schiaffo. Così le due si picchieranno a vicenda e solo Fehime, grazie al suo intervento, riuscirà a portare un po' di serenità.

La brutta situazione finanziaria tra Banu e Tarik

A breve, Banu sarà una nuova ospite di casa Soydere, ma perché avverrà ciò? Lei e Tarik navigano in cattive acque per via dell'attività che hanno aperto insieme.

Sono sommersi di debiti, perderanno anche la casa, per questo si ritroveranno costretti ad andare a vivere insieme ai genitori di Tarik.

Cosa che non piacerà per niente a Banu. Lei è sempre stata una donna indipendente e sicuramente l'idea di essere "sorvegliata" 24 ore su 24 non le piacerà per niente. In più, non ha un bel rapporto con i Soydere: loro non hanno mai sopportato che Tarik e Banu si siano sposati in gran segreto, ma se da una parte Hüseyin sembrerà più accondiscendete, Fehime sarà gelida nei confronti della nuora.

Banu sa che Zeynep ed Emir sono stati amanti

Banu non avrà un bel rapporto nemmeno con Zeynep e un giorno sentirà una notizia che potrebbe tornarle utile. Dopo essere rientrata a casa, sentirà Zeynep parlare al telefono con qualcuno mentre dice a questa persona di essere stata l'amante di Emir.

Una notizia ghiotta che Banu non terrà per sé, anzi gliela rinfaccerà subito. Preparerà un caffè e lo porterà in soggiorno, luogo in cui si trova Zeynep. "Pensavo che tra cognate potessimo fare un po' di gossip", dirà Banu, aggiungendo: "Che cosa hai fatto oggi? Sei per caso stata dal tuo amante?". Zeynep non capirà che cosa stia dicendo, così Banu sarà più chiara: "L'avrei dovuto capire subito che sei l'amante di Emir, viste tutte le domande che mi hai fatto sul mio passato".

La 'rissa' tra Zeynep e Banu

Zeynep inizierà ad arrabbiarsi, ma Banu le dirà di stare attenta: "Non ti conviene scherzare con me, sennò ti ritroverai costretta a confessare ai tuoi genitori ciò che c'è stato con Emir". Anche Zeynep, però, l'avvertirà: "Se parlerai, lo farò anch'io. Magari potrei dire a mio fratello che Emir ti ha mandato dei soldi".

Zeynep sarà sicura di ciò che sta dicendo, visto che ha letto del bonifico nell'home banking di Banu.

Tra le due lo scontro sarà accesso, soprattutto quando Zeynep accuserà Banu di fare questa sceneggiata in quanto è lei a essere gelosa di Emir. Banu la schiaffeggerà, dando inizio a un litigio in cui le due se le daranno di santa ragione. Solo l'intervento di Fehime, appena giunta a casa, riuscirà a riportare la calma.