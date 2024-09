Continua la storyline della soap turca Endless Love e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 29 settembre a venerdì 5 ottobre, rivelano che emergerà la parentela tra Emir e Asu grazie a Leyla e Ayhan. I due individueranno un documento che dichiarerà che Asu ed Emir sono fratelli in quanto entrambi figli di Mujgan. Nel frattempo Zeynep farà una scenata di gelosia ad Emir per averlo visto insieme ad una ragazza, senza sapere che si tratta di sua sorella Asu. La famiglia Soydere, invece, verrà a conoscenza che presto Kemal e Asu convoleranno a nozze.

Emerge la parentela tra Emir e Asu

Kemal darà una lettera a Tufan chiedendogli di consegnarla al ricattatore di Emir. Tufan però l'affiderà direttamente a Kozcuoglu scoprendo così cosa ha in mente Soydere. All'interno della lettera, infatti, Kemal proporrà ad Asu un piano per abbattere una volta per tutte Emir in cambio delle azioni della Holding Kozcuoglu che ammetterà di possedere. Nel frattempo Leyla e Ayhan si recheranno in ospedale per cercare il certificato di nascita di Asu e attraverso una ricerca puntigliosa scopriranno che la ragazza è la sorella di Emir perchè figlia di Mujgan.

Intanto Galip annuncerà il suo ritiro dall'azienda e la sua volontà di cedere le quote. A quel punto Kemal interromperà la riunione rivelando di essere il maggiore azionista per via del matrimonio con Asu.

I signori Soydere vengono a sapere che Asu è sorella di Emir

Zeynep si recherà a casa di Emir accecata di gelosia per aver visto insieme a lui una misteriosa ragazza e in un atteggiamento abbastanza intimo. La ragazza però sarà ignara del fatto che la donna in compagnia del suo amante era Asu, sua sorella.

Durante questa accesa conversazione, arriverà anche Nihan che avrà seguito in segreto Zeynep.

Nel frattempo Kemal e Asu inviteranno a cena la famiglia di Kemal per informarli delle loro nozze ma quando sapranno la notizia della parentela tra Asu ed Emir la famiglia Soydere abbandonerà l'abitazione del figlio.

Il successo della soap turca

La serie turca Endless Love sta appassionando circa 2,3 milioni di telespettatori che non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà durante le nuove puntate della soap turca di Canale 5.

Nel dettaglio la romantica storia d'amore di Kemal e Nihan sta coinvolgendo il pubblico di tutte le età riuscendo a battere gli ascolti delle nuove soap proposte da Mediaset, tra cui I Fratelli Corsaro che hanno perso 1,8 milioni di telespettatori durante la seconda puntata.