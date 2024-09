Per Kemal Soydere si riapriranno le porte del carcere. Negli episodi di Endless Love in onda prossimamente su Canale 5 il giovane ingegnere, in seguito all'ennesima trappola ordita da Emir, finirà dunque in manette con l'accusa di avere rapito la piccola Deniz. In effetti, è ciò che farà, con il nobile intento di non lasciare la figlia nelle mani del perfido Kozcuoglu. Con l'aiuto di Nihan, Kemal porterà via la bambina, ma un errore comprometterà il piano e i due verranno scoperti. A difendere Kemal ci sarà Zehra Tozkan, che chiederà al giudice un test del DNA su Deniz.

Anticipazioni Endless Love: Kemal e Nihan portano Deniz in ospedale

Nei prossimi episodi di Endless Love Kemal scoprirà che Deniz è sua figlia. Dopo essersi chiarito con Nihan sul perché la giovane gli abbia nascosto la paternità della piccola, Soydere sarà intenzionato a portare via la bambina, lontano dalle grinfie del perfido Emir Kozcuoglu. Con il supporto di Nihan, l'ingegnere organizzerà così il rapimento della figlia, con l'intento di nasconderla in un posto sicuro insieme ai nonni Hüseyin e Fehime. Il piano di Kemal e Nihan, però, non andrà come progettato. Innanzitutto, dovranno superare due grandi ostacoli: Asu e Banu. Quest'ultima, in particolare, piazzerà un localizzatore nella borsa di Fehime, ma verrà scoperta dal marito Tarik che, stanco del doppio gioco della moglie, la forzerà ad eseguire una contromossa pianificata da Kemal.

La storyline si complicherà quando, una volta rapita la piccola Deniz, Kemal farà l'errore di darle da mangiare un pezzetto di fragola a cui la bambina è allergica. Perciò, dovrà portarla in ospedale insieme a Nihan. Nel frattempo Emir scoprirà che una coppia ha portato una neonata al pronto soccorso e non ci metterà molto a capire che si tratta di Deniz.

Zehra chiede al giudice il test del DNA su Deniz

Tarik farà mettere da Banu il localizzatore nella borsa di Fehime, che salirà con il marito su un taxi. A metà tragitto i coniugi Soydere cambieranno automobile e abbandoneranno la borsa nel primo taxi dove si sostituiranno a loro due persone con le stesse sembianze. Sicuri di non essere più seguiti, Fehime e Hüseyin raggiungeranno Kemal per portare via Deniz.

Il piano, a quel punto, subirà un intoppo in quanto Asu, nel frattempo, avrà avvertito il fratello Emir dello scambio di persone. Kozcuoglu e la polizia raggiungeranno Kemal, Fehime e Huseyin e li faranno portare in commissariato con l'accusa di rapimento di minore. Dopo l'interrogatorio, i coniugi Soydere verranno rilasciati. Kemal resterà invece in prigione: l’avvocatessa Zehra Tozkan deciderà di difenderlo per dimostrare all’amato Zehir che può fidarsi di lei. La donna presenterà così al giudice un’istanza per chiedere che Nihan - d’accordo con lei - faccia effettuare un test del DNA su Deniz, il tutto per provare la paternità di Kemal.

Hazal Filiz Küçükköse probabile ospite a Verissimo

L'attrice che presta il volto a Zeynep Soydere in Endless Love, Hazal Filiz Kucukkose, si trova in Italia, nello specifico a Milano.

L'interprete turca ha condiviso su Instagram due post in cui si mostra in Piazza Duomo e in Via Monte Napoleone.

É molto probabile che la giovane attrice si trovi in Italia per essere ospitata a Verissimo. È infatti ormai una consuetudine del programma condotto da Silvia Toffanin quella di intervistare ogni settimana un attore di Endless Love. In passato è già accaduto con Neslihan Atagul, Ruzgar Aksoy, Cagla Demir e Melisa Asli Pamuk.