Nelle prossime puntate di Endless love, Zeynep impazzirà di gelosia quando crederà che Emir abbia una relazione segreta con Asu. Lo vedrà mentre dà un bacio sulla fronte alla ragazza e lo accuserà di vivere un "amore proibito". In realtà, Zeynep non sa che quel gesto affettuoso è dettato dal fatto che i due sono fratello e sorella.

Asu in ospedale, Kemal fugge dalla polizia

Asu si troverà in ospedale dopo un tentativo di suicidio e tutta la famiglia Soydere sarà al suo fianco per supportarla in un momento così difficile. Ci saranno Fehime, Hüseyin, Zeynep, Tarik e ovviamente anche Kemal, anche se quest'ultimo si ritroverà a passare un brutto quarto d'ora perché avrà la polizia alle calcagna.

Emir sta cercando di tendergli una trappola e Kemal verrà accusato di aver rapito Galip.

Emir dirà a Hakan che Kemal si trova in ospedale da Asu, se vuole può andare lì per arrestarlo. Kemal fuggirà e Hakan si ritroverà ad affrontare la furia di Fehime, che si arrabbierà con il commissario per ciò che vuole fare a suo figlio. La rabbia sarà dettata dal fatto che Fehime è convinta che Hakan sia il fidanzato di Zeynep. È stata la ragazza a farglielo credere quando Fehime li ha beccati insieme in un bar. Per Fehime, quello di Hakan, non sarà un atteggiamento degno, nonostante stia facendo il suo dovere, così Zeynep si allontanerà per andare in commissariato e parlare con Hakan.

Zeynep becca Emir mentre bacia Asu sulla fronte

Durante l'assenza di Zeynep in ospedale, Emir vorrà fare visita ad Asu. Pagherà gli operatori sanitari per far allontanare i Soydere ed entrerà nel reparto di terapia intensiva senza dare troppo nell'occhio. Perlomeno sarà convinto di farlo, ma non terrà conto del fatto che Zeynep tornerà in ospedale, riuscirà a eludere la guardia di Tufan e vedrà Emir dare un bacio sulla fronte ad Asu.

Zeynep sarà una furia, visto che crederà che Emir abbia anche un'altra amante, e fuori dal reparto di terapia intensiva lo scontro non si farà attendere.

Zeynep accusa Emir di avere un'altra amante

Emir dirà a Zeynep di aver fatto visita ad Asu visto il rapporto professionale che li lega, ma Zeynep non gli crederà: "Ti ho visto con i miei occhi, ti odio.

Mi hai solo usata". La ragazza sarà un fiume in piena: "Sappi che non ti lascio a lei: vivi un amore proibito con Asu e io andrò da Kemal a raccontargli tutto".

Emir, però, le dirà di stare molto attenta: se lei dirà solo una parola a Kemal, lui gli svelerà un dettaglio riguardante la morte di Ozan: "Pensi che non sappia che sei entrata una seconda volta nella sua stanza d'ospedale?". Zeynep inizierà a temere che Emir sappia che ha soffocato Ozan con un cuscino, così lui le darà l'ultimo avviso: "Tu oggi non hai visto o sentito niente".