Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 17 settembre rivelano che Elvira dirà a Concetta che i suoi genitori sono contrari alla relazione con Salvatore perché è originario del sud Italia. Tancredi invece sarà rancoroso nei confronti di Odile, perché ha annullato l'intervista che aveva organizzato per lei. Le tensioni tra Umberto e Marcello invece non si placheranno: i due continueranno a pizzicarsi a ogni loro incontro.

Elvira si confida con Concetta

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore trasmesso martedì 17 settembre, Elvira rivelerà a Concetta il vero motivo per il quale il padre non accetta la sua relazione con Salvatore.

I genitori della giovane Venere infatti non accettano Salvo non per una questione lavorativa ma perché è meridionale. Questa situazione tormenterà parecchio Elvira perché da una parte non vorrà deludere i suoi genitori, dall'altra non vorrà allontanarsi dal giovane Amato. Intanto a villa Guarnieri l'arrivo di Odile sconvolgerà gli equilibri della famiglia ma nonostante ciò Adelaide cercherà di calmare le acque e ripartire dall'inizio con la figlia. Non sarà facile sia per la contessa che per Odile abituarsi alla nuova vita insieme.

Armando aiuta Marta con il regalo di Michelino: anticipazioni 17 settembre

Durante la puntata, Marta inizierà ad organizzare una festa nella casa-famiglia in occasione del compleanno di Michelino, in figlio di Mirella.

Per l'occasione la figlia di Umberto vorrà regalare il suo vecchio teatrino ma il giocattolo necessiterà di una piccola riparazione. Per questo motivo Marta chiederà ad Armando di aiutarla con la missione.

Nel frattempo in atelier, Roberto penserà di coinvolgere le Veneri con l'ideazione delle nuove divise in modo tale da raggruppare varie idee e realizzare l'uniforme perfetta per le giovani commesse.

Tancredi invece non potrà fare a meno di pensare a Odile e all'intervista che la ragazza ha disdetto senza preavviso. La figlia di Adelaide però troverà una modo per farsi perdonare e riparare alla mancanza avuta nei confronti del cugino.

Roberto prende il posto di Vittorio come direttore dell'atelier

Nel corso dei nuovi episodi della soap, i telespettatori di Rai 1 non hanno potuto fare a meno di notare l'assenza di Vittorio Conti.

L'ex direttore dell'atelier ha deciso di lasciare la città per vivere la sua relazione con Matilde negli Stati Uniti.

Tuttavia a prendere il posto di Vittorio alla guida del negozio è stato Roberto Landi, il quale con il prezioso aiuto di Marcello Barbieri porterà avanti la gestione del grande magazzino.