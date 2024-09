Kemal scopre che Deniz è sua figlia nelle puntate turche di Endless love e una delle prime persone con le quali vorrà confrontarsi sarà Leyla. Infuriato, ma deciso a portare la vicenda in tribunale, la bloccherà: ''Tu mi aiuterai a riprendere Deniz''. Nihan intanto sarà ancora al fianco di Emir con la consapevolezza di dover procedere con calma facendogli credere che ci sia una minima possibilità di essere una famiglia. In realtà, il suo unico obiettivo è quello di prendere sua figlia con sé e andare il più lontano possibile.

Kemal riesce ad avere il test del Dna, Deniz è sua figlia

Finalmente Kemal riuscirà ad avere la prova che Deniz è sua figlia, grazie a un capello prelevato dalla bimba e sottoposto ad analisi. Anche se in cuor suo non aveva dubbi, ora potrà agire legalmente. Questa scoperta provocherà in Kemal un forte turbamento interiore e nutrirà del risentimento anche nei confronti di Nihan, che ha sempre negato tutto. I ricordi gli faranno molto male e ripenserà al giorno in cui vide l'intervista della ragazza alla stampa nella quale dichiarava che lei ed Emir sarebbero diventati genitori. Capirà però che le sue energie devono essere usate per riavere Deniz e così si confronterà con Leyla, chiedendole di aiutarlo a portare via la bimba dalle grinfie di Emir.

Leyla avrà paura e lo implorerà di stare attento, vista la crudeltà che Emir ha dimostrato in tutto questo tempo. Kemal la rassicurerà anche sul fatto che la giustizia farà il suo corso e che Kozcuoglu finirà in tribunale per tutto ciò che è stato capace di fare, compresa la falsificazione dei documenti in cui è scritto un falso gruppo sanguigno di Deniz.

Non è amore ma un parco giochi: Nihan è stanca

Kemal terrà il conto dei giorni che non ha potuto trascorrere con Deniz e delle bugie che Nihan - e non solo - gli hanno raccontato. Intanto, Emir entrerà nella stanza della bimba e troverà Nihan che la sta cullando. Proverà per l'ennesima volta ad avvicinarsi a lei, dicendole che è nelle sue priorità costruire una famiglia.

Nihan però sarà stanca delle sue pressioni: ''Tu non provi amore, per te questo è solo un parco giochi''. Sarà poi costretta ad abbassare ancora la testa per salvaguardare Deniz e anche la sua stessa vita. Kemal invece vorrà al più presto un incontro con Nihan e correrà a cercarla.

Tutti dalla parte di Leyla

Il pubblico che segue questa soap turca, ogni giorno commenta le anticipazioni e le trame delle nuove puntate. Ciò che ora sta tenendo alta l'attenzione è la vicenda di Kemal, pronto a dimostrare che Deniz è sua figlia. Leyla lo aiuterà e la sua scelta è stata apprezzata dai telespettatori, convinti che con il suo coraggio riuscirà a risolvere le cose.