Asu tenterà il suicidio dopo l'abbandono di Kemal nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che la ragazza lascerà diversi messaggi a Soydere: "Ti lascio libero", Non vale la pena vivere senza di te". Asu non riuscirà a sopportare di vivere una vita senza il suo grande amore e assumerà dei farmaci per farla finita. Kemal e Nihan si renderanno conto di cosa è accaduto solo quando riceveranno gli ultimi messaggi di Asu prima di addormentarsi e si precipiteranno da lei.

I vani tentativi di Kemal per voltare pagina

Kemal proverà con tutte le sue forze a dimenticare Nihan e rifarsi una vita con Asu, ma non ci riuscirà.

con il passare del tempo, Soydere si renderà conto di aver fatto ad Hakki delle promesse che non potrà mantenere e deciderà di mettere fine alla sua relazione con Asu. Kemal annullerà le nozze con la sua fidanzata, per troppo tempo tenuta sulla corda, e la lascerà perché riterrà che sia la cosa più giusta da fare. I Soydere si schiereranno dalla parte della ragazza e proveranno a far tornare Kemal sui suoi passi, ma succederà qualcosa che lo allontanerà definitivamente da Asu. La goccia che farà traboccare il vaso sarà un dispetto da parte di Emir che diffonderà la falsa notizia di una gravidanza di Asu, pur sapendo bene che la ragazza non ha rapporti con Kemal. Quando quest'ultimo leggerà la notizia sui giornali di gossip, penserà che sia stata una mossa di Asu per legarlo a sé e andrà su tutte le furie.

La ragazza sarà disperata per l'ostilità di Kemal e cadrà in una profonda depressione.

I messaggi di addio di Asu

Asu vedrà andare in fumo tutte le speranze di tornare con Kemal e non riuscirà a trovare un senso alla sua vita. La donna penserà di farla finita e lascerà dei messaggi in segreteria a Kemal prima di assumere una dose massiccia di farmaci e alcool.

"Se hai rinunciato a me, allora io ho rinunciato alla vita", dirà, "Non vale la pena vivere senza di te". In lacrime, Asu si sistemerà sul divano, e continuerà a lasciare i suoi ultimi messaggi d'amore a Kemal. A dare l'allarme di tutto sarà Nihan che riceverà un messaggio da parte di Asu: "Me ne vado, amerò sempre Kemal più di te".

A quel punto Soydere troverà sul suo telefono diversi messaggi, ma il primo che leggerà gli farà capire che Asu ha compiuto un gesto estremo: "Volevo sentire la tua voce per l'ultima volta, ti lascio libero, addio". Kemal capirà che è successo il peggio e si precipiterà con Nihan a casa di Asu che sarà priva di sensi sul divano.

Nihan e Kemal sono sempre stati legati

Kemal non ha mai amato Asu e non ne ha fatto mistero. Quando ha deciso di fidanzarsi con lei e le ha proposto le nozze è stato molto chiaro: le ha detto sarà sempre innamorato di Nihan. Asu ha accettato di stare con Kemal a qualunque costo, sperando che lui avrebbe imparato ad amarla con il tempo, ma così non è stato. Anche a un passo dal matrimonio, Kemal non è riuscito ad avvicinarsi ad Asu se non per qualche timido bacio.

La stessa cosa è successa a Nihan, anche se lei è stata costretta a sposare suo marito. Tra lei ed Emir non c'è mai stato nessun contatto fisico. Ma anche se non possono stare insieme, Kemal e Nihan sono stati fedeli l'uno all'altra per anni.