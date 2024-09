Fehime aprirà il suo cuore a Nihan durante le prossime puntate di Endless love. Si sentirà in colpa per aver ostacolato l'amore che Kemal prova per la ragazza e per averlo buttato tra le braccia di Asu così, oltre che scusarsi con il figlio, lo farà anche con Nihan. Sarà l'occasione anche per abbracciare per la prima volta la piccola Deniz. La donna prometterà alla nipote che prima o poi lei e la madre riusciranno a salvarsi da questo incubo chiamato Emir Kozcuoğlu.

Come si è evoluto nel tempo il rapporto tra Fehime e Nihan

Il rapporto tra Fehime e Nihan è sempre stato altalenante.

Quando la ragazza stava con Kemal era idilliaco: andava a casa Soydere ed era una di famiglia. Le cose sono cambiate quando ha deciso di non sposare Kemal, in quanto Emir la minacciava di rivelare l'omicidio commesso da Ozan. Per Fehime, Nihan è stata la causa di diversi mali della sua famiglia. Oltre a vedere Kemal al limite della depressione, questo dolore l'ha anche allontanato da casa, visto che per dimenticare Nihan ha accettato il lavoro che gli era stato offerto a Zonguldak.

Le cose tra le due inizieranno a cambiare quando Fehime scoprirà di essere la nonna di Deniz, ma la cosa che darà veramente una svolta sarà la novità riguardante il fatto che Asu sia una Kozcuoğlu.

I sensi di colpa di Fehime

Fehime si sentirà in colpa nei confronti del figlio: non è riuscita a riconoscere il vero amore e per tanto tempo l'ha costretto a stare con Asu, che alla fine si è rivelata anche un'ingannatrice, visto che non ha mai svelato di essere la sorella di Emir.

Fehime si sentirà anche in colpa nei confronti di Nihan, così andrà a casa sua per chiederle scusa.

"Perdonami, mi dispiace per quello che ti ho fatto", ripeterà la donna. Nihan rimarrà colpita da questa dimostrazione d'affetto e si lascerà andare a un abbraccio veramente sentito.

Fehime e l'abbraccio con la piccola Deniz

Questo incontro accadrà pochi istanti dopo il "falso omicidio" commesso da Emir. Per far capire a Nihan che sarebbe disposto a fare del male la bambina nel caso in cui lei svelasse a Kemal che è suo padre, Emir ha finto di buttare la piccola da una scogliera.

Nihan è rimasta turbata, per questo chiederà a Fehime di non svelare la realtà dei fatti a Kemal: "La vita di Deniz dipende da questo".

Durante questa occasione, Fehime avrà modo di stringere tra le braccia la sua nipotina per la prima volta: "La mia bambina, sai io sono tua nonna. Salverò sia te che tua madre da questa casa". Fehime, prima di andare via, chiederà a Nihan di proteggere la sua bambina, ma di pensare anche alla sua vita. Adesso in quella casa si sente come un uccellino in gabbia, ma prima o poi riuscirà a liberarsi e a essere finalmente felice.