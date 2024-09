Nel corso delle nuove puntate della seconda stagione di Endless Love, Zeynep scoprirà di essere in dolce attesa. Per la sorella di Kemal sarà la seconda volta ma in questo caso non ci saranno dubbi sulla paternità del bambino: sarà certamente di Emir. La ragazza si trasferirà a casa di Hakan e dopo aver accusato alcuni dolori durante le ore lavorative, deciderà di fare un test di gravidanza per poi parlarne con Kozcuoğlu.

Zeyneb si trasferisce a casa di Hakan

Le anticipazioni dei nuovi episodi della seconda stagione della soap rivelano che Zeynep si trasferirà dal commissario Hakan, che le chiarirà come il loro sarà solo un rapporto tra coinquilini con la ragazza chiamata a pagare regolarmente l'affitto.

Zeynep ha deciso di trasferirsi dopo essere stata cacciata di casa dal padre Hüseyin, deluso da lei una volta venuto a conoscenza della sua tresca con Emir: Hakan tra l'altro le rivelerà che il defunto marito Ozan Sezin non si sarebbe in realtà suicidato ma che è stato ucciso in ospedale, ecco che Zeynep deciderà di 'servirsi' del proprio ruolo di coinquilina per ostacolare le indagini dato che lei, esattamente come il fratello Tarik, sono coinvolti. Il destino però ha in serbo altri piani.

Un malore improvviso colpisce la sorella di Kemal

Zeynep troverà lavoro all'interno di un bar ma in più circostanze verrà colpita da alcuni improvvisi malori. Ad un certo punto il suo capo si renderà conto dell'evidente malessere della ragazza e la pregherà di andare a casa per riposare e ritornare in forma il giorno successivo.

Con il passare delle ore però, Zeynep starà sempre peggio a causa delle nausee e dei dolori, decidendo così di effettuare un test di gravidanza che avrà subito esito positivo. La sorella di Kemal sarà sconvolta ma allo stesso tempo felice perché il bimbo che porta in grembo è del suo amato Emir. Ma come la prenderanno i genitori e Kemal quando lo scopriranno?

Ozan era morto in ospedale

Nel corso delle scorse puntate, i medici hanno trovato Ozan morto sul letto di ospedale, dichiarando che si è trattato di suicidio. Questa tesi non ha però convinto i suoi familiari, soprattutto Kemal che, con l'aiuto di Nihan, ha iniziato ad indagare in segreto per scoprire il vero responsabile della morte del ragazzo.

In poco tempo la famiglia Sezin ha perso Ozan ma anche il capofamiglia Onder. Quest'ultimo non ha retto alla morte del figlio ed è stato colpito da un infarto improvviso. Nihan, rimasta da sola e disperata per l'accaduto, ha deciso di lasciare la città per trasferirsi a Londra e ricominciare una nuova vita. Nonostante la lontananza però, i suoi sentimenti per Kemal sono sempre rimasti vivi.