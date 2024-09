Nelle prossime puntate di Endless love, Kemal svelerà ad Asu che non può sposarla. Nel suo cuore c'è ancora Nihan e nonostante abbia fatto di tutto per dimenticarla, non ci è riuscito. Asu farà di tutto per fargli cambiare idea, addirittura gli dirà che Emir potrebbe anche ucciderlo se venisse a scoprire ciò che prova qualcosa per la moglie, ma Kemal sarà drastico: "Senza la mia ex sono già morto".

Asu teme che Kemal ami ancora Nihan

Asu inizierà ad avere dubbi in merito al possibile matrimonio con Kemal. Lo vede molto distratto e crede che prima o poi possa tirarsi indietro e non adempiere alla promessa che le ha fatto.

Un giorno ha parlato di questa cosa anche insieme alla signora Fehime, chiedendole se per caso sapesse qualcosa in merito a un possibile ritorno di fiamma tra Kemal e Nihan. La donna le ha detto di non sapere nulla, però le ha svelato un altro segreto: Kemal è il padre di Deniz.

Asu non è rimasta scioccata dalla notizia, visto che lo sapeva già, ma di fronte a Fehime ha finto di non saperlo. La donna, vedendola in quello stato, l'ha rassicurata: "Presto vi sposerete e metterete su una vostra famiglia, Nihan sarà solo un ricordo".

Kemal capisce di amare ancora Nihan

Asu sembrerà più tranquilla, senza immaginare che quella stessa notte Kemal si ritroverà a passare la notte insieme a Nihan. Nulla di scabroso, i due si ritroveranno insieme a casa di Leyla e con Nihan ci sarà la piccola Deniz.

Mamma e figlia si addormenteranno sul lettone, e Kemal deciderà di passare la notte accanto a loro.

Basteranno poche ore per fargli capire che lui non può stare lontano da Nihan, visto che la ama e dentro di sé sente fortemente che Deniz sia sua figlia. Per questo prenderà una decisione dura, ma dovuta: non può sposare Asu.

Kemal si toglie l'anello di fidanzamento

Kemal andrà subito a casa di Asu e l'affronterà a quattrocchi. Guarderà quell'anello di fidanzamento che porta al dito, quello con cui ha promesso di sposare Asu, ma avrà intenzione di toglierselo. "Ti prego, non fare cose affrettate", dirà la ragazza, ma Kemal avrà già le idee ben chiare in testa: "Mi dispiace Asu, non posso continuare a essere ingiusto nei tuoi confronti".

Kemal proseguirà: "Quello che sto facendo è brutto, mi sento molto in colpa". Parole che proveranno a far trovare una soluzione alla ragazza: "Ti capisco, sei nel panico perché la data del matrimonio si avvicina". Per Kemal, però, non è una questione di tempo: "Non voglio sposarti perché non riesco a rinunciare a Nihan. Pensavo di poterla dimenticare, ma non ci sono riuscito".

Kemal toglierà l'anello di fidanzamento e lo appoggerà sul tavolino da caffè di Asu, ma lei lo spronerà a fare un passo indietro: "Devi stare lontano da Nihan, Emir ti ucciderà". A Kemal, però questo non sembrerà interessare: "Senza Nihan sono già morto, dovresti amare qualcun altro".