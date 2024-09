Huseyn sarà fuori controllo quando scoprirà che Zeynep ha una relazione con Emir. Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love rivelano che Huseyn mostrerà il lato peggiore di sé e spingerà Zeynep fuori di casa facendola cadere in giardino. L'uomo lancerà il giubbotto e la borsa a sua figlia e le chiederà di non farsi mai più vedere. Fehime si sentirà responsabile per aver detto a suo marito il segreto di Zeynep, ma non riuscirà a calmarlo in nessun modo.

Hakan a cena a casa Soydere

Zeynep si ritroverà presto in guai seri a causa delle sue bugie: tutto avrà inizio quando Fehime sorprenderà sua figlia baciare Emir.

La donna andrà su tutte le furie con Zeynep e le intimerà di lasciare la casa di famiglia se non troverà una soluzione alternativa per sposarsi, ma non dirà nulla a suo marito Huseyn. Pur di non perdere i suoi genitori, Zeynep andrà da Hakan a chiedergli di andare a cena da lei per ufficializzare un finto fidanzamento ed evitare l'ennesima lite in famiglia. Il poliziotto rifiuterà di aiutare Zeynep, ma alla fine si presenterà a sorpresa a casa Soydere con un mazzo di fiori. Kemal sarà sconvolto nel vedere Hakan allo stesso tavolo della sua famiglia e sarà furioso con Zeynep per l'ennesimo inganno, ma durante la cena non dirà nulla. Quando Hakan andrà via, Kemal lo fermerà in giardino e gli chiederà a che gioco stia giocando, visto che sa benissimo che lavora per Emir.

Il poliziotto spiegherà a Kemal che i suoi rapporti con Kozcuoğlu non hanno nulla a che fare con la cena. Hakan racconterà a Soydere che Zeynep è andata da lui ad implorare aiuto per risolvere un problema di famiglia.

La furia incontrollabile di Huseyn

Il discorso tra Hakan e Kemal sarà ascoltato per caso da Huseyn che pretenderà delle spiegazioni da sua figlia.

"Che tipo di aiuto hai chiesto ad Hakan?" dirà in tono minaccioso Huseyn. Kemal e Tarik proveranno a trattenere il loro padre dal mettere le mani addosso a Zeynep e vedendo la situazione fuori controllo Fehime deciderà di intervenire. La donna interromperà tutto con un urlo che sconvolgerà tutti: "Emir e Zeynep hanno una relazione!".

Per Huseyn la verità sarà impossibile da sostenere e la rabbia dell'uomo sarà incontrollabile. Zeynep, disperata, proverà a chiedere perdono ma non servirà a nulla. Huseyn la spingerà con forza fuori di casa, fino a farla cadere nel giardino: "Non ti voglio in questa casa, vergogna!", urlerà. "Tu non sei mia figlia", dirà Huseyn a Zeynep mentre le lancerà una giacca e la sua borsa. Tarik, Kemal e Fehime assisteranno alla scena con impotenza e quando proveranno a calmare Huseyn, lui non vorrà saperne di cambiare idea.

Banu è l'artefice della grave lite a casa Soydere

Nelle puntate precedenti, Banu ha fatto di tutto per rendere la vita impossibile a Zeynep. La moglie di Tarik ha invitato Fehime a seguire sua figlia perché sicuramente le stava nascondendo qualcosa.

In un primo momento la donna ha ascoltato Banu, ma ha scoperto solo che Zeynep non si era recata al lavoro per incontrare Hakan. In quell'occasione la ragazza ha mentito a sua madre dicendole che stava frequentando il poliziotto e non voleva dirlo alla famiglia prima di essere certa della loro storia d'amore. Banu non si è rassegnata e appena ha sentito una telefonata tra Zeynep ed Emir ha dato a Fehime la giusta indicazione per scoprire il vero segreto di sua figlia.