Nelle prossime puntate di Endless love, Tarik si sentirà sempre più in colpa per quello che ha fatto a Ozan. È stato lui ad appenderlo al soffitto con una corda, con l'intenzione di inscenare un suicidio e salvare la sorella Zeynep da una possibile accusa per omicidio. I due fratelli si incontreranno di nascosto e Tarik non potrà fare altro che esternare i suoi sensi di colpa.

Kemal scopre che Ozan non si è ucciso

Durante le prossime puntate di Endless love verrà fuori che anche Tarik è coinvolto nella morte di Ozan. Al momento tutti pensano che il giovane si sia tolto la vita appendendosi con una corda al soffitto della camera d'ospedale in cui era ricoverato.

Tutti hanno pensato che non sia riuscito a reggere il peso della detenzione, ma dietro questa "semplice" morte in realtà si nasconde qualcosa di molto più intricato e durante le prossime puntate verrà a galla grazie a Kemal.

Scoprirà che Ozan è stato avvelenato e in più avrà la conferma, da un amico ex poliziotto della scientifica, che Ozan non si è appeso con la corda di sua spontanea volontà: è stato qualcuno a farlo.

Tarik complice di Zeynep nella vicenda di Ozan

Per Kemal ci sarà ancora del tempo per scoprirlo, ma il pubblico conoscerà molto presto il nome di colui che ha fatto questo a Ozan: è stato Tarik, molto probabilmente per dare una mano alla sorella, in quanto credeva di aver ucciso il marito soffocandolo con un cuscino.

Tarik l'ha fatto solo per il suo bene, ha inscenato questo suicidio per non far passare dei guai a Zeynep, senza pensare che qualcuno avrebbe potuto scoprirlo, visto che la cosa non era organizzata per il meglio. La polizia, che si sarebbe dovuta accorgere della cosa, non ha invece segnalato niente, questo perché è arrivato Emir con i suoi tentativi di corruzione.

Il confronto tra Tarik e Zeynep

A ogni modo Tarik inizierà a sentirsi seriamente in colpa per ciò che ha fatto e un giorno andrà al cimitero a fare visita alla tomba di Ozan. Non dirà una parola, si limiterà a versare qualche lacrima e ad aggiungere dell'acqua ai fiori presenti sulla tomba del ragazzo.

Successivamente convocherà Zeynep sul lungomare.

La ragazza penserà che sia successo qualcosa di grave, ma il fratello le dirà di stare tranquilla. Così Zeynep lo ringrazierà per stare sempre dalla sua parte: se non ci fosse lui a starle vicino, chi altro potrebbe farlo.

Tarik, invece, guarderà in faccia la realtà: "Zeynep, in questo modo abbiamo tanti peccati. Non siamo innocenti, abbiamo superato tantissime prove. Ormai ci possiamo solo sostenere a vicenda e grazie al cielo noi lo facciamo". I due fratelli si stringeranno in un tenero abbraccio, con la consapevolezza di avere un grande peso sul cuore.