Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono sempre più in sintonia nella casa del Grande Fratello. Durante la festa di sabato 21 settembre organizzata dagli autori, il 27enne di Milano ne ha approfittato per fare una sorta di dichiarazione alla coinquilina: "Ho percepito qualcosa, ma è giusto che tu viva la tua esperienza al meglio". Dal canto suo anche la ballerina ha confidato di essere attratta da Lorenzo.

Le parole di Lorenzo

Terminata la prima settimana di "convivenza forzata" nella casa del GF, Lorenzo e Shaila hanno dimostrato di avere un certo feeling.

Nella serata di ieri, il 27enne ha deciso di approfittarne per fare una confidenza alla ballerina: "In alcuni momenti ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare due chiacchiere con te, ma ti ho visto impegnata a parlare con altri. È giusto visto che tu mi hai detto che in passato ti hanno privato della libertà di cui hai bisogno. Io, però, geloso come sono devo fare le cose con più calma". Nel momento in cui l'ex velina di Striscia la Notizia ha chiesto a Lorenzo se fosse geloso di lei in amicizia, il diretto interessato si è dichiarato: "Ogni giorno mi piacerebbe condividere dei momenti con te. Ho percepito qualcosa, ma è giusto che tu viva la tua esperienza al meglio".

Al tempo stesso Spolverato ha spiegato alla coinquilina che non deve cambiare approccio all'interno del reality show, deve continuare a conoscere i suoi compagni d'avventura per scoprire il tipo di rapporto che può avere con ciascuno di loro.

Le parole di Shaila

Dopo avere ascoltato le parole di Lorenzo, Shaila Gatta ha replicato dicendo: "C'è una parte di me che è attratta da te in modo platonico perché non ti conosco". A seguire la ballerina si è detta entusiasta per le parole del 27enne: "Mi hai detto una cosa bellissima, perché sapendo che in passato mi è stata limitata la libertà tu hai deciso di rispettare i miei tempi".

Prima di raggiungere gli altri concorrenti, i due coinquilini si sono abbracciati e Lorenzo ha fatto una precisazione: "Per me questa cosa non cambierà il rapporto tra noi".

Il commento degli altri concorrenti

A tarda notte le Non è la Rai (Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi) e Jessica Morlacchi hanno fatto insieme delle riflessioni sull'atteggiamento di Lorenzo Spolverato.

Secondo Morlacchi, il 27enne è attratto sia da Shaila Gatta che da Helena Prestes. Le Non è la Rai invece sono convinte che loro hanno fatto il possibile per far scoccare la scintilla tra Spolverato e Shaila: "Ora devono fare il loro percorso".

Entrambe le concorrenti sono arrivate al punto di pensare che ora sta a Lorenzo capire cosa vuole realmente da Helena e Shaila.